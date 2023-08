BERLIN (dpa-AFX) - La construction et l'exploitation d'installations solaires doivent devenir plus simples, tant pour les particuliers que pour les exploitants commerciaux. Pour ce faire, le cabinet fédéral veut adopter ce mercredi un "paquet solaire", a-t-on appris mardi auprès du ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du climat. La réforme vise à réduire la bureaucratie et à accélérer le développement de l'énergie solaire en Allemagne, qui s'est récemment accéléré.

Concrètement, le paquet solaire devrait faciliter l'exploitation de centrales électriques sur les balcons ou l'utilisation de l'électricité photovoltaïque autoproduite dans les immeubles collectifs. Les possibilités d'installations solaires dans les champs doivent également être élargies.

L'objectif du gouvernement composé du SPD, des Verts et du FDP est d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation brute d'électricité allemande à 80 pour cent d'ici 2030. Selon le ministère, le développement du photovoltaïque a atteint environ 7,5 gigawatts l'année dernière. Pour l'année en cours, plus de 7,5 gigawatts ont été ajoutés jusqu'en juillet, et l'on s'attend à une augmentation à deux chiffres./hrz/DP/mis