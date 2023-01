Le gouvernement indien empruntera un montant record de 16 000 milliards de roupies au cours de l'exercice 2023/24 - sondage Reuters

L'endettement brut du gouvernement fédéral a plus que doublé au cours des quatre dernières années, car le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a dépensé sans compter pour amortir l'économie des effets de la pandémie de COVID-19 et pour soulager les pauvres.

Le budget du 1er février sera le dernier budget complet avant les élections nationales de 2024 et avant les élections dans plusieurs grands États populeux qui seront des tests clés pour le Bharatiya Janata Party (BJP) au pouvoir.

Mais la baisse des recettes fiscales et le ralentissement attendu de la croissance économique au cours du prochain exercice limiteront la capacité du gouvernement à réduire les emprunts à court terme.

L'emprunt brut du prochain exercice fiscal devrait atteindre 16 000 milliards de roupies, contre 14 200 milliards de roupies estimés en 2022/23, selon la prévision médiane de 43 économistes.

Les prévisions se situaient dans une fourchette étroite de 14,8 trillions à 17,2 trillions de roupies. Même s'il se situe dans la partie inférieure de la fourchette, l'emprunt brut de 2023/2024 serait facilement le plus élevé jamais enregistré. Lorsque le BJP de Modi est arrivé au pouvoir en 2014, l'emprunt annuel brut du pays n'était que de 5,92 trillions de roupies.

"La principale raison pour laquelle les emprunts bruts vont rester assez élevés est la charge de remboursement", a déclaré Dhiraj Nim, économiste chez ANZ. "Le gouvernement a beaucoup emprunté ces dernières années pour disposer de fonds pour la pandémie, ce qui signifie que la charge de remboursement sera maintenant assez élevée pendant plusieurs années."

Nim a estimé les remboursements pour 2023/24 à environ 4,4 trillions de roupies.

Bien que les économistes interrogés par Reuters prévoient que le gouvernement ramène le déficit budgétaire à 6,0 % du PIB en 2023/24, il sera toujours bien supérieur à la moyenne de 4 à 5 % observée depuis les années 1970 et loin de l'objectif d'atteindre 4,5 % en 2025/26.

Le déficit est plus du double de ce qu'il était avant la pandémie. La hausse des taux d'intérêt a alourdi le fardeau du remboursement de l'argent emprunté.

VIABILITÉ DE LA DETTE

Le Fonds monétaire international a déclaré le mois dernier que l'Inde avait besoin d'un plan plus ambitieux de consolidation fiscale pour garantir la viabilité de la dette à moyen terme. Le gouvernement affirme que son plan actuel est déjà suffisant pour cette tâche.

L'endettement du gouvernement fédéral et des États est égal à 83 % du produit intérieur brut (PIB) annuel, un ratio plus élevé que celui de nombreuses autres économies émergentes. La cote de crédit souveraine du pays se situe juste un cran au-dessus du niveau "junk".

"Avec le déficit budgétaire et la dette publique à des niveaux historiques, l'Inde doit trouver un équilibre délicat entre la discipline budgétaire et la nécessité de soutenir la croissance. Le gouvernement doit faire le gros du travail sur les dépenses d'investissement", a déclaré Sujit Kumar, économiste à la Union Bank of India.

M. Kumar a ajouté que l'investissement dans les infrastructures "sera une préférence évidente" pour les dépenses, mais un ralentissement économique fera baisser la collecte des impôts, ce qui limitera la capacité du gouvernement à maintenir les dépenses d'investissement aussi rapidement qu'en 2020/21.

Le sondage a également montré que les dépenses d'investissement du gouvernement indien augmenteraient à un niveau record de 8,85 trillions de roupies, soit environ 2,95 % du PIB, au cours du prochain exercice.

Mais la croissance de ces dépenses ralentirait probablement pour atteindre à peine la moitié du rythme des trois dernières années.

L'Inde a besoin de beaucoup de fonds publics pour rénover ses infrastructures afin de réaliser son ambition de devenir une alternative à la Chine en tant qu'usine du monde.

Lorsqu'on leur a demandé quelles devraient être les deux priorités budgétaires les plus urgentes, la moitié seulement des personnes interrogées, soit 18 sur 36, ont répondu la discipline fiscale et l'investissement dans les infrastructures. Les 18 autres ont nommé la création d'emplois, l'éducation, les soins de santé ou le développement rural.

Le gouvernement indien réduira les subventions aux produits alimentaires et aux engrais à 3,7 trillions de roupies, soit plus de 25 % en dessous du niveau d'environ 5 trillions de roupies budgétisé pour 2022/23, selon le sondage.

(1 $ = 80,9790 roupies indiennes)