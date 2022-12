Le gouvernement italien appelle à un vote de confiance sur le budget 2023

Les députés voteront vendredi, permettant au projet de loi complexe de passer au Sénat de la chambre haute la semaine prochaine pour obtenir son feu vert.

Si les discussions s'éternisent et que le budget n'est pas adopté avant le 31 décembre, des limites aux dépenses mensuelles du gouvernement entreront en vigueur, limitant les nouvelles mesures discrétionnaires.

Le premier budget du Premier ministre Giorgia Meloni fait grimper le déficit de l'année prochaine à 4,5 % du produit intérieur brut, contre les 3,4 % prévus en septembre, car il alloue plus de 21 milliards d'euros (22,33 milliards de dollars) d'allégements fiscaux et de primes pour aider les entreprises et les ménages à faire face à la crise énergétique.

Parmi de nombreuses autres mesures, le projet de loi propose des incitations fiscales pour encourager l'embauche sur des contrats à durée indéterminée et propose de supprimer progressivement un programme d'aide aux chômeurs.

Les partis d'opposition ont accusé la coalition au pouvoir de ne pas laisser suffisamment de temps au Parlement pour examiner le budget. Le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix car il n'a pris ses fonctions que fin octobre, ce qui a considérablement réduit la période normalement utilisée pour élaborer et débattre du paquet.

(1 $ = 0,9404 euros)