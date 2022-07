Le gouvernement italien risque de s'effondrer si le groupe 5 étoiles se retire.

Les hauts responsables de 5-Star, dirigé par l'ancien premier ministre Giuseppe Conte, se sont réunis mercredi pour décider s'ils restent dans la coalition, après avoir émis une série de demandes politiques avant un vote de confiance jeudi.

Après la fin de la réunion des 5 étoiles, une source haut placée du parti a déclaré à Reuters que Conte souhaitait s'entretenir avec Draghi pour trouver un compromis.

L'Italie doit organiser des élections nationales au cours du premier semestre 2023 et les tensions montent entre les membres de la coalition que Draghi a dirigée au cours des 18 derniers mois.

Lors d'une conférence de presse à Rome, Matteo Salvini, chef de la Ligue de droite, a déclaré que son parti ne continuerait pas à soutenir Draghi si 5-Star se retirait de la coalition. Des élections anticipées sont la meilleure solution, a-t-il déclaré.

"Si un parti de la coalition ne soutient pas un décret gouvernemental, c'est fini, ça suffit, il semble clair que nous devons aller aux élections", a-t-il déclaré.

Le parti démocrate (PD) de centre-gauche n'est pas non plus disposé à former un nouveau gouvernement sans 5 étoiles, a déclaré son chef Enrico Letta lors d'une réunion du parti, ajoutant que des élections anticipées étaient l'issue la plus probable si la coalition actuelle implose.

Cherchant à apaiser les tensions, M. Draghi a déclaré mardi que de nombreuses priorités politiques de 5-Star chevauchaient celles du gouvernement, mais a mis en garde contre les demandes incessantes des partenaires de la coalition.

"Un gouvernement ne fonctionne pas avec des ultimatums, il perd le sens de son existence", a déclaré M. Draghi lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il ne sera pas disposé à poursuivre son mandat de premier ministre si 5-Star se retire.

L'Italie pourrait voter au plus tôt à l'automne, mais il serait inhabituel d'organiser une élection à ce moment-là, car elle chevaucherait l'élaboration et l'approbation parlementaire de la loi budgétaire pour l'année suivante.