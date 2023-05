Le gouvernement japonais pourrait créer un nouveau compte budgétaire pour gérer les dépenses liées aux réformes du financement de la garde d'enfants, a rapporté lundi le quotidien économique Nikkei.

Le Premier ministre Fumio Kishida s'est engagé à doubler les dépenses liées à la garde d'enfants afin d'inverser la tendance à la baisse du taux de natalité au Japon, en facilitant le travail des deux couples mariés et en permettant au mari de prendre un congé paternel afin de partager plus équitablement les tâches ménagères.

Le nouveau compte sera créé par la fusion partielle de deux comptes existants, celui du ministère de la protection sociale et celui de l'agence pour la garde des enfants, qui seront gérés par cette dernière et lui donneront plus de flexibilité dans l'affectation des dépenses, a indiqué le Nikkei.

Le nouveau compte viendra s'ajouter aux 13 budgets spéciaux existants que le Japon a mis en place.

Toutefois, le gouvernement peine à décrocher des sources de financement permanentes pour les dépenses prévues en matière de garde d'enfants, dont certains parlementaires ont estimé le coût à 8 000 milliards de yens, compte tenu d'un autre nouveau programme de dépenses visant à doubler les dépenses en matière de défense au cours des trois prochaines années.

Parallèlement, le gouvernement a promis de dégager un excédent budgétaire primaire excluant les nouvelles ventes d'obligations et les coûts du service de la dette d'ici l'exercice fiscal se terminant en mars 2026.

Les nombreuses mesures de relance budgétaire prises ces dernières années en réponse à l'épidémie de grippe aviaire ont grevé le Japon d'une dette publique qui dépasse 250 % de la production économique annuelle, ce qui en fait de loin le pays le plus endetté du monde industrialisé.