Le gouvernement japonais présentera les candidats à la Banque centrale du Japon au Parlement le 14 février - un législateur.

La nomination doit être approuvée par les deux chambres du Parlement, ce qui est une quasi-certitude étant donné la solide majorité de la coalition au pouvoir.

Les partis du pouvoir et de l'opposition envisagent de tenir des auditions pour les nominations du gouverneur et du gouverneur adjoint de la BOJ à la chambre basse le 24 février, a déclaré aux journalistes Jun Azumi, un cadre du parti d'opposition Constitutional Democratic Party of Japan.

La chambre haute devrait également tenir des auditions pour les candidats, bien que la date probable ne soit pas immédiatement connue.