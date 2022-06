Le gouvernement néerlandais fixe des objectifs pour réduire la pollution par l'azote, les agriculteurs vont protester

Les organisations agricoles et de l'agriculture ont déclaré que les objectifs n'étaient pas réalistes et ont appelé à une manifestation à La Haye le juin. 22.

"Cela ne va pas marcher", a déclaré Sjaak van der Tak de l'organisation agricole LTO dans une réaction.

Les détails sur la manière dont les objectifs seront atteints seront élaborés dans les mois à venir avec les gouvernements provinciaux, a déclaré Christianne van der Wal, ministre de la Nature et de l'Azote, lors d'une conférence de presse.

Toutefois, "certains de nos agriculteurs ne seront pas en mesure de poursuivre leurs activités comme ils le font actuellement", a-t-elle déclaré.

Les Pays-Bas sont le deuxième plus grand exportateur agricole au monde après les États-Unis. Le nombre relativement élevé de bétail et l'utilisation intensive d'engrais, ainsi que la circulation et la construction dans un pays densément peuplé, ont conduit à des niveaux illégalement élevés d'oxydes d'azote dans l'air et l'eau.

Les objectifs proposés vendredi visent à se conformer aux décisions rendues en 2018 par la Cour de justice de l'Union européenne et en 2019 par le Conseil d'État des Pays-Bas, selon lesquelles les politiques néerlandaises ne parvenaient pas à résoudre le problème.

En 2020, le gouvernement a ordonné que la limite de vitesse nationale soit fixée à 100 km/h et, en décembre, il a estimé que le bétail à l'échelle nationale devrait être réduit de 30 % pour diminuer la pollution par l'azote.