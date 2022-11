Le gouvernement néo-zélandais annonce qu'il va introduire la "banque ouverte".

"L'open banking garantit que les banques doivent partager les informations des clients s'ils le demandent, ce qui permet aux Néo-Zélandais de comparer plus facilement les taux hypothécaires, de demander des prêts et de changer de banque", a déclaré le ministre du Commerce et de la Consommation David Clark dans un communiqué.

"L'open banking" est déjà en place dans un certain nombre de marchés à l'étranger, notamment en Australie et au Royaume-Uni. Il s'agit du processus par lequel les banques et autres institutions financières traditionnelles donnent aux clients et aux tiers un accès numérique facile à leurs données financières.

En juillet 2021, le gouvernement a accepté d'établir un cadre pour le droit des données des consommateurs (CDR), et les banques seront le premier secteur à mettre en œuvre ce mécanisme, a déclaré M. Clark.

Les partisans de la "banque ouverte" affirment qu'elle pourrait permettre aux consommateurs de partager leurs données bancaires avec d'autres fournisseurs afin d'obtenir des services meilleurs et moins chers que ceux dont ils disposent déjà.

Selon M. Clark, si les clients peuvent faire le tour du marché, les banques devront également travailler plus dur pour conserver leurs clients, ce qui entraînera des économies pour les consommateurs.

"À un moment où le coût de la vie est élevé dans le monde entier, les consommateurs devraient avoir le pouvoir de faire du shopping pour obtenir de meilleures offres", a-t-il déclaré.

Les banques australiennes, qui dominent le secteur bancaire néo-zélandais, se fient de plus en plus aux données pour approuver les prêts et un meilleur partage des données va dans ce sens. La capacité d'automatiser de grandes parties du traitement des prêts est considérée par les banques comme un moyen de réduire les coûts, qui sont un vent contraire en raison de la hausse des taux d'intérêt et des salaires du personnel.

Le gouvernement a déclaré qu'il s'attendait à ce que le travail de mise en œuvre de l'"open banking" prenne jusqu'à deux ans.