Le gouvernement nigérian a demandé mercredi plus de temps et de patience pour mettre fin aux difficultés économiques alors que les citoyens se mobilisent pour des manifestations, un jour après que le chef de la police du pays a mis en garde contre les protestations.

Le Nigeria est aux prises avec une inflation de 34,2 %, la plus élevée depuis près de trente ans, dans un contexte de crise du coût de la vie, après que le président Bola Tinubu a supprimé l'année dernière une subvention populaire à l'essence et a fortement dévalué le naira.

Les citoyens frustrés se sont emparés des médias sociaux pour organiser des manifestations à partir du 1er août contre la mauvaise gouvernance et les difficultés économiques. Les autorités craignent que les manifestations ne deviennent violentes.

Après une réunion entre les ministres et le secrétaire du gouvernement et de la fédération pour discuter des manifestations imminentes, le ministre de l'information Mohammed Idris a déclaré aux journalistes qu'il n'était pas nécessaire de manifester.

"Le président est à l'écoute et il a un message pour les Nigérians, à savoir que nous devons tous nous calmer, qu'ils doivent coopérer et donner plus de temps au gouvernement, que tout ce qu'ils ont demandé, toutes leurs demandes seront exaucées", a déclaré M. Idris.

Les manifestations prévues sont intitulées "Mettre fin à la mauvaise gouvernance au Nigeria".

Les manifestants veulent que le gouvernement offre une éducation gratuite, mette fin à l'insécurité, déclare l'état d'urgence sur l'inflation et divulgue les salaires des législateurs, entre autres revendications.

M. Idris a déclaré que les personnes qui organisent les manifestations "sont nos frères, nos sœurs".

"Il s'agit d'une question de famille nigériane et nous la considérons tous très bien, nous espérons que la paix prévaudra à la fin de la journée", a-t-il déclaré.

Le plus grand syndicat du Nigeria, qui a convenu la semaine dernière d'un nouveau salaire minimum avec le gouvernement, a exhorté M. Tinubu à rencontrer les dirigeants du mouvement de protestation afin de dialoguer sur leurs revendications.