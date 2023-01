Le gouvernement pakistanais augmente les prix de l'essence et du diesel de 35 roupies par litre.

Cette décision a été prise quelques jours avant qu'une mission du Fonds monétaire international ne se rende au Pakistan dans le courant du mois pour discuter de la neuvième révision du programme de financement actuel du pays, qui est au point mort.

La semaine dernière, la roupie pakistanaise a perdu près de 12 % de sa valeur après la suppression des plafonds de prix qui avaient été imposés par le gouvernement mais auxquels le FMI s'était opposé.

Le ministre des finances, Ishaq Dar, a déclaré lors d'une conférence de presse dimanche qu'il espérait que l'annonce dissiperait les spéculations sur les médias sociaux concernant une hausse des prix plus importante ou que les réserves d'essence seraient épuisées. Il a déclaré que la hausse avait été recommandée par les autorités pétrolières et gazières en raison du coût plus élevé de l'achat d'énergie sur le marché mondial.

"Nous devrons tenir compte de la hausse des prix internationaux du pétrole et de la dévaluation de la roupie", a-t-il déclaré.

"Cette hausse est effectuée immédiatement sur la recommandation de l'autorité de régulation du pétrole et du gaz qui a déclaré que des rapports faisaient état de pénuries artificielles et d'accumulation de carburant en prévision de la hausse des prix - cette hausse des prix est donc effectuée immédiatement pour combattre cela."

La veille, des témoins de Reuters ont rapporté que certaines stations-service avaient de longues files d'attente à l'extérieur alors que les résidents remplissaient leurs réservoirs en raison de la spéculation sur une hausse prochaine des prix.

Le Pakistan est en pleine crise de la balance des paiements et la dégringolade de la roupie pakistanaise fera grimper le prix des marchandises importées. L'énergie représente une grande partie de la facture d'importation du Pakistan.

Une visite réussie du FMI est essentielle pour le Pakistan, qui est confronté à une crise de la balance des paiements de plus en plus aiguë et qui cherche désespérément à décrocher un financement extérieur, avec moins de trois semaines de couverture des importations dans ses réserves de devises.

(1 $ = 250,0000 roupies pakistanaises)