Le gouvernement polonais a décidé d'interdire les importations de céréales et d'autres produits alimentaires en provenance d'Ukraine afin de protéger le secteur agricole polonais, a déclaré samedi le chef du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski.

De grandes quantités de céréales ukrainiennes, moins chères que celles produites dans l'Union européenne, ont fini par rester dans les États d'Europe centrale en raison de goulets d'étranglement logistiques, ce qui a fait chuter les prix et les ventes pour les agriculteurs locaux.

Cette situation a créé un problème politique pour le PiS en cette année électorale.

"Aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'un règlement qui interdit l'entrée et l'importation de céréales en Pologne, mais aussi de dizaines d'autres types de produits alimentaires (en provenance d'Ukraine)", a déclaré M. Kaczynski lors de la convention du parti PiS.

La liste de ces produits sera incluse dans le règlement du gouvernement, et il s'agit de produits "allant des céréales aux produits à base de miel, de très, très nombreuses choses", a-t-il ajouté.

"Nous sommes et restons des amis et des alliés inchangés de l'Ukraine. Nous la soutiendrons et nous la soutenons. ... Mais il est du devoir de tout État, de toute autorité, de toute bonne autorité en tout cas, de protéger les intérêts de ses citoyens", a déclaré M. Kaczynski.

M. Kaczynski a déclaré que la Pologne était prête à entamer des discussions avec l'Ukraine pour régler la question des céréales et que la partie ukrainienne avait déjà été informée des décisions du gouvernement polonais.