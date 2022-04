Le gouvernement sri-lankais est désemparé alors que la crise économique s'aggrave

Dans un autre revers pour l'administration, le ministre des Finances Ali Sabry a démissionné un jour après sa nomination et avant les pourparlers cruciaux prévus avec le Fonds monétaire international pour un programme de prêt.

M. Rajapaksa a dissous son cabinet lundi et a cherché à former un gouvernement d'unité, alors que l'agitation publique monte en flèche en raison de la gestion par la famille régnante d'une économie criblée de dettes qui a entraîné des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments et des coupures d'électricité prolongées.

Les prochaines étapes possibles pourraient être la nomination d'un nouveau premier ministre remplaçant le frère aîné du président, Mahinda Rajapaksa, ou des élections parlementaires éclair bien avant le vote prévu en 2025.

Il n'y avait aucune indication immédiate de ce qui était prévu.

M. Sabry a déclaré dans sa lettre de démission qu'il pensait avoir "agi dans le meilleur intérêt du pays".

"À ce moment crucial, le pays a besoin de stabilité pour surmonter la crise financière et les difficultés actuelles", a-t-il déclaré dans la lettre vue par Reuters.

Les manifestations de rue contre les pénuries, déclenchées par un manque de devises pour les importations, ont commencé le mois dernier mais se sont intensifiées ces derniers jours, entraînant des affrontements entre les manifestants et la police dans certains cas.

Les noms des 41 législateurs qui quittent la coalition ont été annoncés par les chefs de parti au parlement.

Ils sont maintenant devenus des membres indépendants, laissant le gouvernement de Rajapaksa avec moins que les 113 membres nécessaires pour maintenir une majorité dans la chambre de 225 membres.

Il n'y a pas encore eu de décompte des voix, mais le gouvernement minoritaire de Rajapaksa pourrait trouver la prise de décision plus difficile. Les parlementaires indépendants pourraient toutefois continuer à soutenir les propositions du gouvernement dans la chambre.

"Il y a des pénuries sans fin de produits essentiels, notamment de carburant et de gaz de cuisson. Les hôpitaux sont sur le point de fermer parce qu'il n'y a pas de médicaments", a déclaré au parlement Maithripala Sirisena, leader du Sri Lanka Freedom Party qui a retiré son soutien à la coalition de Rajapaksa.

"En temps utile, notre parti est du côté du peuple."

Graphique : Les prix augmentent rapidement au Sri Lanka -

HAUSSE DES ACTIONS

L'indice All-Share de la bourse de Colombo a bondi d'environ 6 %, les législateurs ayant clairement exprimé leurs positions au sein du parlement.

Sirisena, ainsi que d'autres législateurs, ont demandé au président et au premier ministre de présenter un plan clair pour trouver une solution au désordre financier du Sri Lanka.

Mais les partis d'opposition - reflétant l'humeur d'une vague de protestations qui balaie le pays de 22 millions d'habitants - ont exhorté les deux frères à se retirer. Un troisième frère, Basil Rajapaksa, a démissionné de son poste de ministre des finances dimanche.

Graphique : Les protestations se propagent à travers le Sri Lanka en raison de la crise économique -

Les partis d'opposition ont également rejeté la proposition de former un gouvernement d'unité comprenant tous les partis représentés au Parlement.

"Il ne devrait pas y avoir une voix contraire à la voix de la rue. Et la voix est qu'il devrait y avoir du changement", a déclaré Sajith Premadasa, leader du Samagi Jana Balawegaya, la principale alliance d'opposition du Sri Lanka.

"Ce que le peuple veut, c'est que ce président et l'ensemble du gouvernement démissionnent."

Un petit groupe de personnes a protesté près du parlement, alors que la police montait la garde avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

"Si le gouvernement perd sa majorité, vous pourriez voir l'opposition présenter un vote de défiance, mais il existe une procédure parlementaire qui la contourne d'abord et il est peu probable que cela se produise immédiatement", a déclaré l'avocat Luwie Niranjan Ganeshanathan, spécialisé dans les questions constitutionnelles.

Si un vote de défiance est adopté, le président peut alors nommer un nouveau premier ministre, a-t-il ajouté.

L'opposition peut également déposer une résolution visant à dissoudre le parlement et à appeler à des élections anticipées, a ajouté M. Ganeshanathan.