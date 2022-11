Le gouvernement sud-coréen s'engage à faire tous les efforts possibles pour stimuler les exportations

"Il sera difficile pour les exportations de revenir à une tendance croissante dans un avenir proche, compte tenu d'un ralentissement économique mondial et d'une tendance à la baisse subséquente dans l'industrie informatique", a déclaré le gouvernement dans un communiqué publié par le ministère des finances.

Le gouvernement a déclaré qu'il ferait tout son possible pour stimuler les exportations, en particulier dans les secteurs où la Corée du Sud est un leader mondial, comme les semi-conducteurs et les batteries rechargeables. Il se concentrera également sur les secteurs présentant un potentiel de nouvelle croissance, comme le contenu des médias, les produits biopharmaceutiques et l'aérospatiale, a-t-il ajouté.

Le ministre des finances a dirigé mardi une réunion interministérielle sur la politique économique qui a défini plus de 60 mesures politiques visant à fournir un soutien financier et autre pour aider les entreprises exportatrices à décrocher des ressources humaines et des commandes à l'étranger, selon le communiqué.

La plupart des mesures ont été préparées lors de la réunion de politique économique de la semaine dernière, dirigée par le président Yoon Suk-yeol. Les ministères impliqués dans la réunion de mardi ont déclaré dans le communiqué qu'ils procéderaient à la mise en œuvre des mesures comme prévu.

Les exportations sud-coréennes d'octobre ont chuté de 5,7 % par rapport à l'année précédente, selon des données préliminaires du gouvernement publiées mardi, soit la plus forte baisse en pourcentage depuis août 2020.

Le déficit commercial de la nation a également persisté pendant un septième mois, soulignant que la quatrième plus grande économie d'Asie ralentit et que sa monnaie oscille près de ses plus bas niveaux en 13 ans.