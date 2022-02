Le gouvernement ukrainien lève 8 millions de dollars en crypto-monnaies lors d'un appel au crowdfunding.

Le compte Twitter officiel de l'Ukraine a lancé un appel aux dons de cryptomonnaies samedi, après l'invasion du pays par la Russie, en publiant des adresses de portefeuilles numériques pour des jetons, dont le bitcoin et l'éther.

Le vice-premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov a tweeté les adresses de portefeuilles. "Soutenez le peuple ukrainien. Nous acceptons maintenant les dons en cryptomonnaies", a écrit M. Fedorov, qui est également ministre de la transformation numérique.

Les dons sont intervenus alors que des véhicules militaires russes ont poussé dans la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, dimanche et que des explosions ont secoué des installations pétrolières et gazières lors d'une quatrième journée de combats dans le plus grand assaut contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

À 10 h 30 GMT dimanche, les adresses des portefeuilles avaient reçu des crypto-monnaies d'une valeur de 7,9 millions de dollars à travers près de 11 500 dons, a indiqué la société londonienne Elliptic. La société suit le mouvement des pièces numériques sur la blockchain, un grand livre public qui enregistre les transactions en crypto-monnaie.

Le ministère ukrainien de la transformation numérique n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Son appel au crowdfunding en crypto est sans précédent. Bien que certains États, comme le Salvador, aient adopté les cryptomonnaies, l'appel aux dons directs lancé par l'Ukraine est l'un des premiers du genre. L'utilisation des fonds par Kiev n'a pas été précisée.

Les dons en crypto-monnaies à des groupes de bénévoles et de pirates ukrainiens ont également connu un pic depuis que la Russie a lancé son invasion jeudi, a indiqué Elliptic cette semaine.

Les dons à ces groupes, dont certains ont fourni du matériel aux forces gouvernementales, ont fortement augmenté en janvier lorsque la Russie a massé des troupes près de la frontière ukrainienne avant son invasion.