Le gouverneur adjoint de la BOJ, Amamiya, ne voit pas de besoin imminent de modifier le YCC.

S'exprimant devant le Parlement, M. Amamiya a déclaré qu'il était conscient des inconvénients du contrôle de la courbe des taux (YCC), tels que les distorsions de la courbe des taux causées par l'énorme achat d'obligations par la BOJ pour défendre son plafond de 0,5 % fixé pour le rendement des obligations à 10 ans.

"Le YCC est une politique extraordinaire, nous devons donc soigneusement équilibrer les avantages et les coûts", a déclaré Amamiya.

"Pour l'instant, je ne vois pas la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la flexibilité de YCC", a-t-il ajouté.

Lorsqu'un parlementaire de l'opposition lui a demandé si des modifications du YCC pourraient devenir une option future, Amamiya a répondu : "En général, notre approche de base est de guider la politique monétaire avec souplesse en pesant les avantages et les coûts de chaque étape."

Les marchés spéculent sur le fait que la BOJ supprimera progressivement le YCC et augmentera les taux d'intérêt sous la direction d'un successeur au gouverneur sortant Haruhiko Kuroda, dont le second mandat de cinq ans se termine en avril.

Amamiya est considéré par les marchés comme l'un des principaux candidats à la succession de Kuroda, bien qu'un porte-parole du gouvernement ait démenti un rapport du journal Nikkei de lundi selon lequel l'administration du Premier ministre Fumio Kishida l'aurait sondé pour le poste.

Le gouvernement présentera ses candidats pour le nouveau gouverneur de la BOJ et deux adjoints au Parlement le 14 février, a déclaré vendredi aux journalistes un législateur du parti au pouvoir.

Les analystes considèrent qu'Amamiya est plus dovish sur la politique monétaire que d'autres prétendants comme les anciens gouverneurs adjoints Hiroshi Nakaso et Hirohide Yamaguchi.

Lors de la session parlementaire, Amamiya a défendu la politique ultra-libre de la banque centrale comme ayant réussi à relancer la croissance, et a déclaré qu'il était "prématuré de débattre de toute idée spécifique d'une politique de sortie". Il a souligné la nécessité de maintenir les mesures de relance actuelles pour garantir que l'inflation atteigne l'objectif de 2 % de la BOJ de manière durable.

La transition à la tête de la BOJ intervient à un moment où le programme de relance radical de Kuroda est mis à l'épreuve par une inflation rampante - qui a atteint 4 % en décembre - et une hausse des taux d'intérêt mondiaux.

Dans une proposition de politique le mois dernier, le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté la BOJ à laisser les rendements des obligations d'État évoluer avec plus de souplesse.

Dans le cadre du YCC, la BOJ guide les taux à court terme à -0,1% et le rendement à 10 ans autour de 0%. Elle permet au rendement à 10 ans de varier de 0,5 point de base vers le haut et vers le bas autour de l'objectif de 0 %, et achète également des actifs risqués comme les ETF dans le cadre de son programme de relance.