La gouverneure de la Banque du Mexique, Victoria Rodriguez, a déclaré vendredi que le système bancaire mexicain était solide. Elle a promis de rester vigilante, tout en soulignant qu'il n'y avait pas de raison actuelle pour que les autorités interviennent.

M. Rodriguez, ancien vice-ministre des finances, a été interrogé sur la contagion possible de l'effondrement des créanciers américains Silicon Valley Bank et Signature Bank et des turbulences du marché qui ont piégé Credit Suisse Group AG.

Les banques américaines en faillite étaient des créanciers régionaux et n'ont pas d'impact systémique, a déclaré Mme Rodriguez lors d'un entretien avec Reuters en marge de la convention bancaire annuelle du Mexique dans la ville de Mérida, dans le sud du pays.

Elle a ajouté : "La relation entre ces banques et le système mexicain est pratiquement inexistante [...]. Nous ne voyons pas de contagion ou de banques qui se trouvent dans une situation similaire dans notre pays".

Interrogée sur les dernières données relatives à l'inflation au Mexique et sur ce que cela pourrait signifier pour les taux d'intérêt, Mme Rodriguez a indiqué que les données relatives à l'inflation de février étaient de bonnes nouvelles, soulignant que les données à venir devront être prises en compte avant la prochaine décision de politique monétaire de la banque.

"Il y a encore des informations pertinentes qui vont émerger et nous allons les analyser", a déclaré M. Rodriguez.

La hausse des prix à la consommation au Mexique a ralenti plus que prévu pour atteindre 8,29 % au cours de l'année qui s'est achevée en février, selon les données de l'agence de statistiques INEGI la semaine dernière, apportant un certain soulagement à la deuxième économie d'Amérique latine qui est aux prises avec une inflation et des taux d'intérêt élevés.