Le gouverneur de New York déclare que 10 projets de loi sur les armes à feu ont été introduits dans la législature de l'État.

Les législateurs de l'État examineront ces propositions à la suite de deux fusillades de masse survenues le mois dernier : dans un supermarché de Buffalo, dans l'État de New York, où 10 personnes ont été tuées, et dans une école d'Uvalde, au Texas, où 19 élèves et deux enseignants ont été tués. Dans les deux cas, le tireur présumé était âgé de 18 ans.

"Au cours du mois dernier, deux horribles fusillades de masse à Buffalo et au Texas ont ébranlé notre nation et jeté une nouvelle lumière sur le besoin urgent d'agir pour prévenir de futures tragédies", a déclaré Mme Hochul dans un communiqué.

Les premiers services funéraires pour les victimes de la fusillade d'Uvalde étaient prévus pour mardi, pour une paire de filles de 10 ans tuées dans l'attaque.