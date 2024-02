Le gouverneur de l'État de New York, Kathy Hochul, a déclaré jeudi que la New York State Public Service Commission avait adopté un programme de crédit de 200 millions de dollars sur les factures d'énergie, qui sera géré par les grandes compagnies d'électricité et de gaz pour le compte de leurs clients.

Selon le plan proposé par le groupe de travail sur la politique d'accessibilité à l'énergie, les 200 millions de dollars prévus dans le budget de l'État de cette année seront alloués aux comptes des clients sous la forme d'un crédit unique dans les 45 jours suivant la réception des fonds budgétaires par les entreprises de services publics.

L'objectif est d'aider plus de 8 millions de clients de l'électricité et du gaz de New York qui ont un compteur direct.

Le programme offre également un financement et une assistance technique aux propriétaires, aux locataires et aux entreprises pour gérer leurs besoins en énergie.

"L'accessibilité de l'énergie reste une priorité absolue [...] et ce crédit sur la facture d'électricité n'est qu'une des nombreuses mesures prises par New York pour réduire les coûts", a déclaré Mme Hochul dans un communiqué de presse.

L'année dernière, New York a reçu près de 24 millions de dollars de fonds fédéraux pour renforcer l'infrastructure électrique de l'État afin de minimiser les effets des conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles. (Reportage d'Anushree Mukherjee et de Rahul Paswan à Bengaluru ; rédaction de Matthew Lewis)