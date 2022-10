Le gouverneur de la Banque de Corée dit que l'orientation de la politique est plus difficile avec la faiblesse du won

La Banque de Corée a procédé mercredi à sa deuxième hausse de taux de 50 points de base et a clairement indiqué que la chute de 6,5 % du won en septembre, qui a entraîné une hausse des coûts d'importation, a joué un rôle clé dans cette décision.

"Le won coréen s'est déprécié plus rapidement en septembre face à l'accélération du resserrement de la politique monétaire de la Fed américaine", a déclaré le gouverneur Rhee Chang-yong au Peterson Institute for International Economics à Washington D.C., selon une transcription publiée par la banque centrale.

Après sa première hausse de taux de 50 points de base en juillet, la banque centrale a déclaré qu'un retour à son rythme habituel d'un quart de point "semblait approprié pour le moment", avant de changer de cap le mois dernier compte tenu des attentes d'un nouveau resserrement de la Réserve fédérale américaine.

"J'ai appris que la communication avec le public n'est pas facile lorsqu'on passe de l'ambiguïté stratégique traditionnelle à l'orientation prospective", a déclaré M. Rhee.

"Compte tenu des caractéristiques d'une petite économie ouverte qui est exposée à divers facteurs externes incontrôlables, je devrai peut-être réévaluer la vitesse et le degré de cette transition difficile."

Il a déclaré que si la banque centrale ne ciblait pas un niveau spécifique pour le taux de change, "elle doit examiner comment une forte hausse du taux de change affecterait les conditions de stabilité financière, telles que les pressions de sortie de capitaux."

"De nombreux Coréens ont encore des souvenirs douloureux de la crise financière asiatique de 1997 et sont, à juste titre, sensibles aux augmentations rapides du taux de change dollar/won", a déclaré M. Rhee, tout en soulignant que les conditions financières et économiques actuelles étaient différentes et que la dépréciation actuelle de la monnaie était un phénomène commun aux grandes économies.