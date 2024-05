Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a présenté mardi les grandes lignes de la manière dont la banque centrale entend assurer la stabilité des marchés monétaires alors qu'elle vend une plus grande partie des 875 milliards de livres (1,11 trillion de dollars) d'obligations d'État qu'elle a achetées entre 2009 et 2021.

M. Bailey a déclaré dans un discours qu'au fur et à mesure que la BoE réduirait ses avoirs en obligations - actuellement à un rythme de 100 milliards de livres par an - il deviendrait plus clair combien de liquidités les banques et autres institutions financières souhaitaient détenir auprès d'elle.

La taille du bilan de la BoE est gonflée par les liquidités créées dans le cadre de ses opérations d'assouplissement quantitatif, mais la banque centrale affirme depuis longtemps qu'elle ne s'attend pas à ce que son bilan revienne à sa taille d'avant la crise financière de 2008.

Au lieu de cela, M. Bailey a déclaré qu'il s'attendait à ce que ce que la BoE appelle la "fourchette préférée de réserves minimales" se situe quelque part entre 345 et 490 milliards de livres, ce qui pourrait être atteint dès le second semestre de l'année prochaine.

"Nous aurons une marge de manœuvre si nous devons à nouveau utiliser le bilan, et nous pourrons maintenir le contrôle monétaire en utilisant le taux d'escompte", a déclaré M. Bailey lors de son discours à la London School of Economics. (1 $ = 0,7872 livre) (Reportage de William Schomberg et David Milliken ; édition de William James)