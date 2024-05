Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré vendredi qu'il était possible qu'un taux d'intérêt sous-jacent clé augmente à l'avenir après des années de baisse, mais qu'il était trop tôt pour dire si cela se produirait.

"Au cours de l'année écoulée, la question de savoir si l'étoile-R a augmenté ou non a fait l'objet de nombreux débats", a déclaré M. Waller dans le texte d'un discours préparé pour être prononcé lors de la conférence économique de Reykjavik.

L'étoile-R est le taux d'intérêt qui ne stimule ni ne restreint l'économie lorsque l'inflation atteint l'objectif de la banque centrale américaine. Bien qu'il s'agisse d'un taux qui évolue lentement, qui ne peut être mesuré avec précision et qui est lié à l'incertitude, le concept permet néanmoins d'expliquer dans quelle mesure la politique monétaire est stimulante ou restrictive à un moment donné.

Dans son discours, M. Waller a fait remarquer que le taux de référence a connu un déclin à long terme en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la forte demande de dette publique américaine dans un monde où les conditions commerciales se sont libéralisées, les changements de réglementation, la baisse de l'inflation et une activité économique moins volatile. Toutefois, compte tenu des changements démographiques et d'autres forces en jeu, de nombreux responsables se sont demandé si l'étoile de feu allait augmenter à l'avenir. Si c'était le cas, cela annoncerait un nouvel environnement de taux d'intérêt plus élevés.

Selon M. Waller, l'un des principaux facteurs de la baisse de l'indice R-star a été l'augmentation de la demande d'émissions de titres du Trésor par rapport à l'offre. Mais l'explosion des emprunts du gouvernement américain, associée à d'autres facteurs, pourrait modifier ce calcul.

"Si la croissance de l'offre de bons du Trésor américain commence à dépasser la demande, cela se traduira par une baisse des prix et une augmentation des rendements, ce qui exercera une pression à la hausse sur l'indice R-star. Mais il ajoute que "seul le temps nous dira dans quelle mesure la situation budgétaire des États-Unis influencera l'indice R-star".

M. Waller n'a pas commenté la politique monétaire ou les perspectives de taux d'intérêt dans ses remarques préparées.

Il a indiqué que, malgré certains commentaires contraires, il ne pense pas que le dollar risque de perdre son statut prééminent dans la finance mondiale.

"Malgré les mises en garde de certains qui affirment que le dollar américain risque de perdre sa primauté dans le commerce et les finances mondiales, il reste, dans une très large mesure, la monnaie de réserve du monde", a-t-il déclaré. "De même, la dette publique américaine reste la principale forme d'actif à faible risque, ce qui se reflète dans l'énorme stock de titres du Trésor détenus en tant que réserves de change dans le monde entier.

Mais il a fait remarquer que la trajectoire actuelle des emprunts du gouvernement américain ne peut pas être maintenue indéfiniment. (Reportage de Michael S. Derby ; Rédaction de Paul Simao)