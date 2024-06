Le gouverneur de la banque centrale de Taïwan a déclaré jeudi que l'inflation serait le facteur clé pour décider d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt la semaine prochaine.

Répondant aux questions des parlementaires, le gouverneur de la banque centrale, Yang Chin-long, a déclaré que les taux d'intérêt de l'île étaient à leur plus haut niveau depuis 15 ans et demi.

Il a reconnu que l'on s'attendait de plus en plus à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux en septembre, mais il n'a pas voulu s'engager fermement à ce que la banque centrale de Taïwan suive l'exemple de la Fed.

"La réduction des taux d'intérêt dépend entièrement de l'état de l'inflation", a déclaré M. Yang. "Les taux américains sont élevés, mais notre situation est différente.

L'indice des prix à la consommation de Taïwan a augmenté de 1,95 % en avril par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur aux prévisions des analystes, et le gouvernement a déclaré que l'inflation s'atténuait légèrement.

Lors de la réunion trimestrielle de son conseil d'administration en mars, la banque centrale a surpris les marchés en augmentant son taux directeur de 1,875 % à 2 %, se méfiant des pressions inflationnistes persistantes et anticipant une hausse des prix de l'électricité.

La banque centrale tiendra sa prochaine réunion de fixation des taux le 13 juin.

Le bureau des statistiques de Taïwan a déclaré la semaine dernière que l'économie dépendante du commerce devrait croître à un rythme plus rapide en 2024 que prévu précédemment, en raison de la forte demande d'applications d'intelligence artificielle (IA) à l'étranger et d'une consommation solide à l'intérieur du pays. (Reportage de Faith Hung et Liang-sa Loh ; Rédaction de Stephen Coates)