La Chine préservera le yuan et la stabilité financière, a déclaré Yi Gang, gouverneur de la banque centrale, lors d'un forum financier mardi.

Les remarques de M. Yi à la suite de la crise bancaire mondiale ont été citées dans une déclaration publiée sur le site web de la Banque populaire de Chine.

La Chine a pris une série de mesures pour limiter les risques financiers et se prémunir contre les risques financiers systémiques, a déclaré M. Yi.

"Si des risques financiers apparaissent, ils nuiront aux intérêts du grand public et pourront même causer des problèmes sociaux", a déclaré M. Yi.

M. Yi a déclaré que le quota de conversion des devises étrangères du pays, fixé à 50 000 dollars par personne et par an, permettait de répondre aux besoins de la plupart des gens en matière de dépenses scolaires, de voyages et d'échanges commerciaux.