Le gouverneur de la banque centrale indienne plaide en faveur d'une meilleure gouvernance des NBFC et des HFC

Aujourd'hui à 13:33 Partager

Les sociétés financières non bancaires (NBFC) et les sociétés de financement du logement (HFC) de l'Inde doivent renforcer davantage les normes de gouvernance, améliorer les pratiques de gestion des risques et chercher à contenir les risques associés aux prêts non garantis, a déclaré le gouverneur de la banque centrale.

Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a rencontré des cadres supérieurs de grandes NBFC et HFC à Mumbai vendredi, selon un communiqué publié sur le site web de la banque centrale. Des discussions ont également eu lieu sur la diversification des ressources pour les entités afin de limiter la dépendance croissante aux emprunts bancaires et de renforcer les bilans avec une meilleure couverture de provisionnement, entre autres, a déclaré la RBI.