Le gouverneur de la banque centrale polonaise et d'autres personnes envisagent une action en justice contre certains collègues

Le groupe n'a pas précisé de quels collègues il s'agissait, mais leur déclaration commune fait suite aux critiques du fonctionnement du Conseil de politique monétaire (CPM) formulées lundi par deux de ses membres, Przemyslaw Litwiniuk et Joanna Tyrowicz.

Litwiniuk a déclaré dans une interview que la liberté de fonctionnement des membres du MPC était limitée, tandis que Tyrowicz a publié sur les médias sociaux une version modifiée du dernier communiqué de presse post-réunion du MPC, dans lequel elle a écrit que l'organe de fixation des taux ne prenait pas les mesures nécessaires pour freiner l'inflation.

"Nous n'acceptons pas et exprimons notre extrême désapprobation à l'égard d'actions qui, à notre avis, peuvent constituer une violation des dispositions susmentionnées de la loi et, par conséquent, nous considérons qu'il est justifié d'envisager l'envoi d'une notification d'un crime présumé dans ce cas", ont déclaré Glapinski et ses collègues dans une déclaration commune.

La déclaration a été signée par Glapinski, Cezary Kochalski, Wieslaw Janczyk, Ireneusz Dabrowski et Henryk Wnorowski.

Les autres membres du MPC sont Tyrowicz, Litwiniuk et Ludwik Kotecki, un ancien vice-ministre des finances qui a critiqué la politique monétaire.

Tous trois ont été nommés au MPC par le Sénat, qui est contrôlé par l'opposition.

La banque centrale a maintenu son principal taux d'intérêt à 6,75 % lors de sa réunion du 5 octobre, après une série de 11 hausses consécutives.

Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, Glapinski a critiqué les membres du MPC qui "prennent 37 300 zlotys (7 437,69 $) par mois pour participer à une réunion au cours du mois et critiquent les actions de l'ensemble de l'organisme".

Mme Tyrowicz a poursuivi sa critique de l'orientation de la politique mardi lors d'une interview en direct juste avant la publication de la déclaration, affirmant que les taux devraient augmenter de plusieurs points de pourcentage supplémentaires.

"En tant qu'économiste, je ne comprends pas les décisions prises par le CPM depuis très longtemps", a-t-elle déclaré au site Gazeta.pl.

Jeudi dernier, le parlement polonais a approuvé la nomination d'Iwona Duda et de Gabriela Maslowska au sein du MPC pour combler les postes vacants au sein du conseil de 10 membres.

(1 $ = 5,0150 zlotys)