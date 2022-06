Le gouverneur de la banque centrale russe s'exprime après avoir réduit les taux d'intérêt

Nabiullina s'est exprimée en russe. Les citations ci-dessous ont été traduites en anglais par Reuters.

DETTE SOUVERAINE

"En règle générale, l'incapacité à payer la dette souveraine entraîne une fuite des investisseurs, une baisse de la valeur des actifs de l'État. Mais dans le cas de la Russie, cela s'est déjà produit. Aucune conséquence immédiate (de la déclaration d'un défaut de paiement) n'est attendue. Cette situation n'a aucun effet sur le respect par l'État de ses obligations envers les résidents qui ont acheté des bons du Trésor OFZ."

EMBARGO PETROLIER

"L'impact dépendra de la possibilité ou non de rediriger les flux vers d'autres marchés, et dans quelle mesure. Ensuite, il dépendra du facteur prix, qui à son tour dépendra de la situation globale et du taux de croissance de l'économie mondiale."

INFLATION

"Les attentes (inflationnistes) des entreprises et celles de la population restent bien supérieures aux niveaux qu'elles ont atteints avec une inflation proche de 4 %."

"Quant au ralentissement de la croissance des prix, nous nous attendons à ce qu'il se poursuive."

"Le très faible taux d'augmentation des prix de ces dernières semaines ne peut être considéré comme une faible inflation persistante. Dans une large mesure, cela peut s'expliquer par la correction des prix après une forte augmentation en mars. Les risques pro-inflationnistes restent forts."

"Une diminution des exportations russes pourrait comporter des risques désinflationnistes si les entreprises sont contraintes d'envoyer des marchandises sur le marché intérieur."

LES RISQUES DE STAGFLATION

"Nous ne les incluons pas dans nos prévisions de base, et notre politique vise à faire en sorte qu'un tel risque ne se concrétise pas."

SANCTIONS

"Le risque de sanctions secondaires demeure."

"Dans le contexte des sanctions et des restrictions, les transactions en devises étrangères pour les banques et les particuliers comportent certains risques. Les banques tentent de réduire le volume des transactions en devises et peuvent même cesser de proposer certains produits libellés en devises. Mais il est important que tout cela se fasse dans le respect des droits des clients des banques."

ACTIVITÉ DES CONSOMMATEURS

"Nous pensons qu'une amélioration des perspectives de développement économique, l'indexation des pensions, contribueront à une augmentation de l'activité de consommation."

RÈGLE FISCALE

"Le budget de l'année prochaine est en cours de discussion. Nous considérons qu'il est très important de revenir à l'avenir sur l'une ou l'autre règle budgétaire et de comprendre quel sera le cadre budgétaire, car cela affecte la politique monétaire."

TAUX CLÉS

"La situation est incertaine, beaucoup de choses changent rapidement. Il est impossible de prévoir notre mouvement (du taux directeur) à chaque fois."