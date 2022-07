Le gouverneur de la banque centrale russe s'exprime après avoir réduit les taux d'intérêt

Nabiullina s'est exprimée en russe. Les citations ci-dessous ont été traduites par Reuters.

INTERVENTIONS SUR LES DEVISES

"Notre position est inchangée. Nous pensons que le taux de change doit être flottant et que nous ne devons pas passer à un régime de ciblage du taux de change."

"Dans le même temps, nous ne rejetons pas la possibilité d'interventions monétaires. Elles sont possibles pour un taux de change flottant, mais dans le cadre de la règle budgétaire. [Décider] quels instruments - des monnaies 'amies' ou d'autres instruments - est la prérogative du gouvernement."

"Si la règle budgétaire est introduite cette année, nous sommes bien sûr prêts à effectuer des opérations de change. Nous n'annoncerons les paramètres de ces opérations qu'une fois que la décision sur la règle budgétaire elle-même aura été prise."

PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES

"Quant à une réduction des prix alimentaires en automne, elle est possible. Une bonne récolte est un facteur désinflationniste .... Mais, dans le cadre de la saisonnalité standard, ce n'est pas un facteur qui affecte la politique monétaire. Car la politique monétaire réagit à des facteurs persistants et les fluctuations des prix alimentaires sont généralement des facteurs temporaires."

SUR LA CRISE ACTUELLE

"Nous comparons (cette) situation à une pandémie à bien des égards, mais il s'agit essentiellement de deux crises différentes. Parce que la crise de la pandémie pourrait être appelée une crise cyclique, quand au début il y a eu un choc à cause du verrouillage, parce que les gens ne pouvaient pas consommer comme ils l'avaient fait - et nous avons baissé le taux précisément pour faire remonter cette demande. La demande s'est rétablie très rapidement, mais ensuite, des problèmes d'offre ont commencé à apparaître et ils se sont avérés plus durables. Cela a entraîné une hausse de l'inflation au cours du second semestre 2021 et le dénouement des anticipations d'inflation."

"Maintenant, la crise est structurelle et a été largement catalysée par les chocs d'approvisionnement. Dans le même temps, le potentiel de l'économie diminue. Et une baisse de taux, même très importante, ne permettrait pas de compenser les effets dans la même mesure qu'en 2020....

"Pour nous, il n'y a pas de 'lignes rouges' pour une décision de taux, que ce soit par le bas ou par le haut. Le taux sera choisi sur la base d'une trajectoire qui devrait assurer le retour de l'inflation à la cible en 2024."

TAUX CLÉ

"Nous avons eu des discussions de fond sur trois options - 8 %, 8,5 % et 9 %".

"Le potentiel de nouvelles baisses de taux à moyen terme demeure et nous l'avons montré dans notre prévision moyenne du taux directeur, si vous regardez la trajectoire, elle descend progressivement. Mais tout dépendra des données entrantes, la situation est incertaine, il y a beaucoup de facteurs alternatifs multidirectionnels.

"Nous allons donc ajuster la politique monétaire pour qu'en 2024, nous revenions à 4% - mais bien sûr, nous réagirons à toutes les informations entrantes, aux tendances émergentes."

DEFLATION

"Nous ne voyons pas de tendance déflationniste. La déflation est une baisse régulière des prix .... L'inflation annuelle se situe toujours dans les deux chiffres."

"Une baisse des prix pendant certaines semaines et certains mois est une situation courante dans notre pays. Nous sommes habituellement familiers avec le fait que nous avons des prix plus bas lorsque les prix des fruits et légumes baissent, mais cette fois-ci, nous avons eu une baisse de l'indice général des prix en juin, et nous restons sur cette vision : une correction significative des prix après une forte augmentation très significative des prix en février et mars. Mais nous ne voyons pas de tendance émergente de déflation durable."

FILIALES RUSSES DE BANQUES ÉTRANGÈRES

"En ce qui concerne le fonctionnement des filiales russes de banques étrangères, les autorisations de les vendre, les décisions sont prises par une commission gouvernementale, nous y participons et ces décisions seront prises individuellement à chaque fois. Mais, bien sûr, l'attitude à l'égard des filiales de nos sociétés russes à l'étranger est prise en compte ici."

LE RISQUE DE RÉCESSION MONDIALE

"En ce qui concerne le risque de récession mondiale, de stagnation - en effet, il existe un tel risque, nous prenons en compte qu'il existe un tel risque."

RÈGLE BUDGÉTAIRE

"Nous discutons actuellement avec le gouvernement, le ministère des Finances, d'un mécanisme possible pour la règle budgétaire. Nous soutenons le renouvellement de la règle budgétaire - bien sûr, elle sera modifiée."

"À notre avis, il s'agit d'un mécanisme important qui garantit la durabilité des paramètres économiques, des paramètres budgétaires, des dépenses budgétaires, indépendamment de ce qui se passe avec la situation du pétrole et du gaz. Mais je ne voudrais pas commenter des paramètres spécifiques avant qu'ils ne soient officiellement annoncés par le ministère des Finances et le gouvernement."

INFLATION

"Ces dernières semaines, le ralentissement de l'inflation s'est généralisé."

"La principale raison de la baisse de l'inflation est une correction des prix après le bond du mois de mars. Nous pensons toujours que c'est le cas."

ROUBLE

"Le renforcement significatif du rouble a eu un impact sur l'attitude des gens vis-à-vis du shopping ; les gens pensent que les prix actuels sont déraisonnablement élevés et attendent qu'ils baissent."

IMPORTS

"La dynamique des importations est conforme à nos attentes : après une baisse significative, elles commencent à se redresser."