Le gouverneur démocrate de Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré qu'il organiserait un rassemblement samedi pour souligner son intention d'opposer son veto à un projet de loi qui interdirait la plupart des avortements après 12 semaines, une décision que le corps législatif de l'État, contrôlé par les républicains, devrait rapidement voter.

Cette mesure ramènerait à 20 semaines le délai pour la plupart des avortements dans l'État et réduirait l'accès à la procédure pour des millions de femmes dans le sud des États-Unis.

Les républicains disposent d'une supermajorité dans les deux chambres législatives et passeront probablement outre le veto de M. Cooper, ce qui permettra au projet de loi d'entrer en vigueur.

M. Cooper a annoncé sur Twitter qu'il organiserait le rassemblement samedi à Raleigh, la capitale de l'État. Il a passé la semaine à voyager à travers la Caroline du Nord pour sensibiliser aux impacts du projet de loi, exhortant les parlementaires républicains qui ont précédemment exprimé leur soutien aux droits reproductifs à permettre à son veto de rester en vigueur.

"Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un seul républicain dans les deux chambres", a déclaré M. Cooper lors d'un événement organisé mardi dans le comté de Mecklenburg, où un parlementaire anciennement démocrate a récemment changé de parti, donnant ainsi aux républicains la majorité nécessaire pour opposer leur veto.

Les groupes anti-avortement Susan B. Anthony Pro-Life America et North Carolina Values Coalition ont lancé une campagne numérique en réponse à la tournée de Cooper, avec des publicités en ligne l'accusant d'intimider les parlementaires et exhortant les électeurs à les soutenir.

Le projet de loi a été adopté en moins de 48 heures au début du mois de mai, suscitant les critiques des démocrates et des partisans du droit à l'avortement, qui ont demandé une période d'analyse et de débat plus longue, typique de ce type de législation.

La mesure interdirait les avortements facultatifs après le premier trimestre, sauf en cas de viol, d'inceste, d'anomalies fœtales limitant la vie et d'urgences médicales.

Elle exigerait également que des médecins soient présents lors de l'administration de médicaments abortifs et que les personnes souhaitant un avortement médicalisé consultent un médecin en personne 72 heures avant l'intervention. Il serait ainsi plus difficile pour les personnes cherchant à avorter en dehors de l'État d'obtenir ce service en Caroline du Nord.

Les parlementaires républicains ont qualifié le projet de loi de "législation de bon sens", représentant un compromis qui ne va pas jusqu'aux interdictions les plus restrictives auxquelles s'opposent une majorité d'électeurs américains.

Le projet de loi prévoit un financement pour les familles d'accueil et les services de garde d'enfants, ainsi qu'un congé parental rémunéré.

Les opposants démocrates l'ont qualifié de "terriblement cruel" et ont déclaré qu'il forcerait les femmes à recourir à des avortements illégaux.

Selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche qui défend le droit à l'avortement, des interdictions quasi totales d'avorter sont entrées en vigueur dans 14 États depuis que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit fédéral à l'avortement en juin 2022.

En Caroline du Nord, les avortements ont augmenté de 37 %, plus que dans n'importe quel autre État, au cours des deux premiers mois qui ont suivi la décision de la Cour suprême, selon une étude de la Society of Family Planning, une organisation à but non lucratif qui promeut le droit à l'avortement et la recherche dans ce domaine.