Le gouverneur du Colorado a promulgué mardi la première loi nationale sur le droit à la réparation, qui donne aux agriculteurs et aux éleveurs de l'État la possibilité de réparer eux-mêmes leur matériel.

Le projet de loi, qui oblige les fabricants tels que Deere & Co à fournir des manuels, des logiciels de diagnostic et d'autres aides, a bénéficié d'un soutien bipartisan, car les agriculteurs sont de plus en plus frustrés par les réparations coûteuses et les prix élevés des intrants qui grèvent leurs profits.

Le gouverneur Jared Polis, un démocrate, a signé la loi sur le droit des consommateurs à réparer les équipements agricoles devant le Capitole de Denver, où est exposé un tracteur rouge Case IH.

"Je suis fier de signer cette importante loi bipartisane qui permet aux agriculteurs et aux éleveurs qui travaillent dur d'économiser du temps et de l'argent sur les réparations, et qui soutient l'industrie agricole florissante du Colorado", a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par courriel. "Il s'agit d'un projet de loi bipartisan de bon sens visant à aider les gens à éviter les retards inutiles liés aux réparations d'équipement.

La loi a été adoptée par 46 voix contre 14 par le Sénat du Colorado au début du mois.

Lorsque la loi entrera en vigueur le 1er janvier, les fabricants de machines agricoles tels que Deere et son rival CNH Industrial, qui possède la marque Case IH, devront fournir aux agriculteurs des outils de diagnostic, des logiciels et des documents. Les techniciens indépendants pourront également accéder à des ressources similaires.

Deere a déclaré qu'elle pensait que la législation était inutile et qu'elle aurait des conséquences inattendues. CNH n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La législation sur le droit à la réparation gagne du terrain dans tout le pays, puisque les parlementaires de 16 États ont déposé des projets de loi, selon un rapport du Public Interest Research Group, une organisation de défense des intérêts.

Daniel Waldvogle, agriculteur du Colorado présent lors de la signature du projet de loi, espère que le droit à la réparation sera un élément clé de la prochaine loi agricole américaine en cours de discussion à Washington.

"La création d'un accès plus équitable au marché par le biais du droit de réparation est l'un des points que nous espérons voir inclus", a-t-il déclaré.