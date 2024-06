Le gouverneur du Maryland a déclaré au Washington Post, dans une interview publiée dimanche, qu'il allait gracier en masse 175 000 personnes condamnées pour des infractions mineures liées à la consommation de marijuana.

Le gouverneur Wes Moore a déclaré au Post qu'il procéderait à la grâce collective lundi matin. Il a précisé que le moment choisi devait coïncider avec la fête du 19 juin, qui marque l'émancipation des Noirs américains réduits en esclavage.

Le bureau de M. Moore n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon une étude de l'Union américaine pour les libertés civiles, les Noirs américains ont toujours été trois fois plus susceptibles que les Blancs d'être arrêtés pour possession de marijuana.

M. Moore a déclaré au Post que ces casiers judiciaires ont été utilisés pour refuser le logement, l'emploi et l'éducation, retenant les personnes et leurs familles longtemps après qu'elles ont purgé leur peine.

"Je suis ravi que nous ayons une réelle opportunité, avec ce que je signe, de redresser beaucoup de torts historiques", a déclaré M. Moore au Post.

La démarche de M. Moore fait suite à une grâce collective similaire dans le Massachusetts, et après que le président Joe Biden a accordé quelques grâces ces dernières années pour des condamnations fédérales liées à la drogue. En avril, l'administration de Joe Biden a pris des mesures pour que la consommation de marijuana soit considérée comme un délit moins grave au niveau fédéral.

Si la consommation et la possession de marijuana restent illégales au regard de la loi fédérale, 24 États - dont le Maryland et Washington D.C. - ont légalisé l'usage récréatif de la marijuana dans le cadre de leur législation nationale, tandis que 38 États et Washington D.C. autorisent l'usage médical de la marijuana, selon la National Conference of State Legislatures (Conférence nationale des législatures d'État).