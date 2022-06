Le gouverneur du Montana déclare une catastrophe alors que des inondations historiques balaient Yellowstone

Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a déclaré une catastrophe à l'échelle de l'État, les opérations de sauvetage et de secours se concentrant sur trois comtés après des jours de précipitations record qui ont provoqué des inondations, des coulées de boue et des chutes de pierres sans précédent dans la grande région de Yellowstone.

Le bouleversement a suivi l'un des printemps les plus pluvieux de la région depuis de nombreuses années et a coïncidé avec une hausse soudaine des températures estivales qui a accéléré le ruissellement de la neige fondante des tempêtes de fin d'hiver dans les hauteurs du parc.

Les inondations et les éboulements record ont incité les responsables du parc à fermer mardi les cinq entrées de Yellowstone au trafic entrant pour la première fois depuis les incendies catastrophiques qui ont ravagé la région en 1988.

Les autorités s'efforçaient également d'évacuer les visiteurs bloqués dans le parc, qui devrait rester fermé au moins jusqu'en milieu de semaine.

Aucun décès ou blessure n'a été signalé, mais des images vidéo saisissantes diffusées par NBC News montrent une maison entière en bordure de rivière, emportée de ses fondations dans le torrent déchaîné de la rivière Yellowstone, au nord du parc.

À la demande des forces de l'ordre locales, la Garde nationale du Montana a envoyé des hélicoptères pour participer aux efforts de recherche et de sauvetage dans les petites villes de Roscoe et Cooke City.

M. Gianforte a déclaré dans un communiqué que la fonte rapide des neiges et les fortes pluies récentes ont provoqué "de graves inondations qui détruisent des maisons, emportent des routes et des ponts, et laissent les Montanais sans électricité ni services d'eau".

"J'ai demandé aux agences de l'État de mettre leurs ressources à contribution pour soutenir ces communautés", a-t-il ajouté.

DES EAUX DE CRUE DÉFERLANTES

La seule route permettant de sortir de Gardiner, où vivent environ 900 personnes, dont de nombreux employés du parc, a été partiellement dégagée mardi, après que de multiples éboulements et affouillements aient isolé la communauté. Les résidents et les visiteurs ont été autorisés à sortir, tandis que seuls les livraisons et le trafic d'urgence ont été autorisés à entrer.

Les eaux de crue le long de la rivière Yellowstone étaient près d'un mètre plus haut que leurs précédents records mesurés il y a plus d'un siècle, selon le National Weather Service.

Les responsables cherchaient encore à évaluer l'état des routes et des ponts qui serpentent dans le parc de Yellowstone et autour du lac Yellowstone, le plus grand lac alpin d'Amérique du Nord.

Couvrant une surface de 132 miles carrés, soit à peu près la taille de Las Vegas, le lac est alimenté par plus de 141 rivières et ruisseaux, son seul exutoire se jetant au nord dans la rivière Yellowstone.

La sinueuse North Entrance Road entre Gardiner et le siège du parc à Mammoth Hot Springs, dans le Wyoming, a été creusée à plusieurs endroits par la crue des eaux - des affouillements qui prendront probablement des mois à réparer.

La plupart des communautés du Montana les plus durement touchées par les inondations dépendent fortement du tourisme estival et se préparaient à célébrer le 150e anniversaire de Yellowstone cette année. Les responsables du tourisme comptent sur une reprise après les restrictions imposées par le COVID-19 au cours des deux derniers étés.