Le gouverneur du Texas demande aux législateurs d'examiner la sécurité des écoles après la fusillade.

Dans une lettre commune, M. Abbott a demandé à ses collègues républicains, le lieutenant-gouverneur Dan Patrick et le président de la Chambre des représentants, Dade Phelan, de former des comités spéciaux qui feraient des recommandations à la législature de l'État et à son bureau dans l'espoir d'empêcher que la fusillade de l'école d'Uvalde, située à environ 80 miles à l'ouest de San Antonio, ne se reproduise.

"En tant qu'État, nous devons réévaluer les questions jumelles de la sécurité des écoles et de la violence de masse. En tant que dirigeants, nous devons nous rassembler en ce moment pour fournir des solutions afin de protéger tous les Texans", a écrit Abbott, demandant aux législateurs d'examiner également les médias sociaux et la sécurité des armes à feu.

Abbott, qui cherche à se faire réélire en novembre, a déclaré que des lois strictes sur les armes à feu n'empêchent pas la violence et que les décideurs devraient plutôt se concentrer sur le traitement de la santé mentale et la prévention.

En réponse à la lettre d'Abbott, le représentant de l'État Chris Turner, un démocrate, a publié sur Twitter une liste de propositions de contrôle des armes à feu qui ont été faites à la suite de la fusillade de masse à El Paso en 2019 qui a tué 23 personnes.

"Vous cherchez des solutions ? En voici quelques-unes qui vous ont été proposées en 2019 suite à la fusillade de masse d'El Paso", a-t-il écrit. "Nous n'avons jamais eu de réponse".

La demande d'Abbott intervient le jour même où des funérailles ont été organisées pour Irma Garcia, une enseignante de quatrième année de l'école élémentaire Robb qui a été tuée dans la fusillade, et son mari Joe, qui est décédé d'une crise cardiaque deux jours après le massacre.

Des détails ont émergé au cours de la semaine dernière qui montrent que les forces de l'ordre d'Uvalde ont permis au tireur de rester dans une salle de classe pendant près d'une heure alors que les agents attendaient dans le couloir et que les enfants à l'intérieur passaient des appels paniqués au 911 pour demander de l'aide.

Le ministère américain de la Justice a déclaré dimanche qu'il examinerait la réponse des forces de l'ordre à la fusillade, alors que la colère grandit quant à l'incapacité de la police à affronter rapidement le tireur. Les autorités de l'État et du comté du Texas disent qu'elles mènent également leur propre enquête.

CNN a parlé mercredi avec le chef de la police du district scolaire d'Uvalde, Pete Arredono, qui a refusé de répondre aux questions sur sa réponse immédiate à la fusillade.

"Nous avons été en contact avec le DPS tous les jours, pour votre information", a déclaré M. Arredono à CNN lorsqu'il a été interrogé sur le fait que le Département de la sécurité publique avait déclaré qu'il ne coopérait pas avec eux.