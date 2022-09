Le gouverneur du Texas envoie des migrants en bus à Chicago dans le cadre d'un conflit sur la sécurité de la frontière

Le Texas a transporté par autobus plus de 7 000 migrants à Washington, D.C. et à New York depuis avril, dépensant près de 13 millions de dollars pour cette initiative jusqu'au 8 août, selon les données de l'État obtenues par une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information.

Abbott, qui cherche à obtenir un troisième mandat lors des élections de mi-mandat de novembre, affirme que les bus sont nécessaires parce que le président démocrate Joe Biden n'a pas réussi à sécuriser la frontière avec le Mexique. La patrouille frontalière américaine a effectué un nombre record de 1,8 million d'arrestations de migrants à la frontière sud-ouest du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022.

Mercredi soir, M. Abbott a critiqué la maire de Chicago, Lori Lightfoot, une démocrate, pour la loi "sanctuaire" de sa ville qui limite la coopération avec les services fédéraux d'immigration.

"La maire Lightfoot aime vanter la responsabilité de sa ville d'accueillir tout le monde, quel que soit son statut juridique", a déclaré M. Abbott dans un communiqué. "J'ai hâte de voir cette responsabilité en action".

Après l'annonce d'Abbott, Ryan Johnson, porte-parole de Lightfoot, a confirmé sur Twitter qu'environ cinq douzaines de migrants avaient été envoyés à Chicago depuis le Texas.

"Chicago est une ville accueillante et, en tant que telle, a collaboré avec divers départements et agences pour s'assurer que nous les accueillions avec dignité et respect", a-t-il déclaré.

Depuis que Abbott a commencé l'effort de busing, les maires démocrates de Washington et de New York City ont réclamé une aide fédérale. Les migrants nouvellement arrivés à Washington ont lutté pour obtenir un logement permanent et des soins médicaux, a rapporté Reuters la semaine dernière.

La Maison Blanche a déclaré que les efforts de M. Abbott et une initiative similaire du gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey, un autre républicain, semaient le chaos et utilisaient les migrants comme des pions politiques. Mais la semaine dernière, la ville d'El Paso, au Texas, dirigée par des démocrates, a également envoyé un bus transportant des migrants à New York et a prévu d'en envoyer un à Chicago, selon des rapports de presse.