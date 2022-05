Le gouverneur républicain du Texas Abbott s'adressera à la réunion de la NRA par vidéo - NBC News

La convention de la NRA débute à Houston, où des républicains, dont le sénateur américain Ted Cruz du Texas et l'ancien président Donald Trump, doivent s'adresser au groupe de défense des droits des armes à feu.

Abbott s'adressera maintenant au groupe avec des remarques vidéo enregistrées et fera un voyage de retour à Uvalde, a déclaré NBC News jeudi, citant une déclaration de son porte-parole. Il y tiendra une conférence de presse après une réunion avec des représentants de l'État et des autorités locales, ainsi qu'avec des habitants de la ville.

Les récentes fusillades ont relancé un débat national sur les lois américaines sur les armes à feu, le massacre d'Uvalde ayant eu lieu 10 jours seulement après qu'un suprémaciste blanc avoué ait abattu 13 personnes dans un supermarché d'un quartier majoritairement noir de Buffalo, dans l'État de New York.

Le président Joe Biden et ses collègues démocrates ont promis de faire pression pour de nouvelles restrictions sur les armes à feu, malgré la résistance des républicains. Biden doit se rendre à Uvalde dimanche.

Abbott, qui cherche à se faire réélire en novembre, a déclaré que des lois strictes sur les armes à feu n'empêchent pas la violence, citant des États comme New York, et que les décideurs devraient plutôt se concentrer sur le traitement et la prévention en matière de santé mentale.

La NRA et le bureau de M. Abbott n'ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.