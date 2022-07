Le grand défaut ? La douzaine de pays dans la zone de danger

Le Liban, le Sri Lanka, la Russie, le Suriname et la Zambie sont déjà en défaut de paiement, la Biélorussie est au bord du gouffre et une douzaine d'autres pays au moins sont dans la zone de danger, car la hausse des coûts d'emprunt, l'inflation et la dette alimentent les craintes d'un effondrement économique.

Le calcul du coût total donne des frissons. En utilisant des spreads obligataires de 1 000 points de base comme seuil de douleur, les analystes calculent que 400 milliards de dollars de dettes sont en jeu. L'Argentine est de loin le pays le plus endetté avec plus de 150 milliards de dollars, tandis que les suivants sont l'Equateur et l'Egypte avec 40 à 45 milliards de dollars.

Les vétérans de la crise espèrent que beaucoup pourront encore éviter le défaut de paiement, surtout si les marchés mondiaux se calment et que le FMI apporte son soutien, mais ce sont les pays à risque.

ARGENTINE

Le détenteur du record mondial de défaut souverain semble susceptible d'ajouter à son palmarès. Le peso s'échange désormais avec une décote de près de 50 % sur le marché noir, les réserves sont dangereusement basses et les obligations s'échangent à seulement 20 cents par dollar - moins de la moitié de ce qu'elles étaient après la restructuration de la dette du pays en 2020.

Le gouvernement n'a pas de dette substantielle à servir avant 2024, mais elle augmente ensuite et des inquiétudes se sont glissées dans l'esprit de la puissante vice-présidente Cristina Fernandez de Kirchner, qui pourrait pousser à renier le Fonds monétaire international.

GRAPHIQUE : La douleur s'est étendue-

UKRAINE

L'invasion de la Russie signifie que l'Ukraine devra presque certainement restructurer sa dette de plus de 20 milliards de dollars, préviennent des investisseurs de poids tels que Morgan Stanley et Amundi.

La crise survient en septembre, lorsque 1,2 milliard de dollars de paiements obligataires sont dus. L'argent de l'aide et les réserves signifient que Kiev pourrait potentiellement payer. Mais comme l'entreprise publique Naftogaz a demandé cette semaine un gel de la dette sur deux ans, les investisseurs soupçonnent le gouvernement de suivre le mouvement.

GRAPHIQUE : Les obligations ukrainiennes se préparent à un défaut de paiement

TUNISIE

L'Afrique compte un grand nombre de pays qui font appel au FMI, mais la Tunisie semble être l'un des pays les plus à risque.

Un déficit budgétaire de près de 10 %, l'une des masses salariales du secteur public les plus élevées au monde et des craintes que l'obtention, ou du moins le respect, d'un programme du FMI ne soit difficile en raison de la volonté du président Kais Saied de renforcer son emprise sur le pouvoir et du syndicat puissant et récalcitrant du pays.

Les spreads des obligations tunisiennes - la prime que les investisseurs exigent pour acheter la dette plutôt que des obligations américaines - ont augmenté à plus de 2 800 points de base et, avec l'Ukraine et le Salvador, la Tunisie figure sur la liste des trois premiers pays susceptibles de faire défaut, selon Morgan Stanley. "Un accord avec le Fonds monétaire international devient impératif", a déclaré le chef de la banque centrale de Tunisie, Marouan Abassi.

GRAPHIQUE : Les obligations africaines souffrent -

GHANA

Les emprunts furieux ont fait grimper le ratio dette/PIB du Ghana à près de 85 %. Sa monnaie, le cedi, a perdu près d'un quart de sa valeur cette année et le pays consacrait déjà plus de la moitié de ses recettes fiscales au paiement des intérêts de la dette. L'inflation se rapproche également de 30 %.

GRAPHIQUE : Comment ne pas le dépenser -

EGYPTE

L'Egypte a un ratio dette/PIB de près de 95 % et a connu l'un des plus grands exodes de liquidités internationales cette année - quelque 11 milliards de dollars selon JPMorgan.

La société de fonds FIM Partners estime que l'Egypte a 100 milliards de dollars de dettes en devises fortes à payer au cours des cinq prochaines années, dont une obligation de 3,3 milliards de dollars en 2024.

Le Caire a dévalué la livre de 15 % et a demandé l'aide du FMI en mars, mais les écarts obligataires dépassent désormais les 1 200 points de base et les swaps sur défaillance de crédit (CDS) - un outil des investisseurs pour couvrir le risque - évaluent à 55 % le risque de défaut de paiement.

Francesc Balcells, CIO de la dette EM chez FIM Partners, estime cependant qu'environ la moitié des 100 milliards de dollars que l'Egypte doit payer d'ici 2027 est destinée au FMI ou à des accords bilatéraux, principalement dans le Golfe. "Dans des conditions normales, l'Egypte devrait être en mesure de payer", a déclaré Balcells.

GRAPHIQUE : La chute des réserves de change de l'Egypte-

KENYA

Le Kenya consacre environ 30 % de ses revenus au paiement des intérêts. Ses obligations ont perdu près de la moitié de leur valeur et il n'a actuellement aucun accès aux marchés des capitaux - un problème avec une obligation de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en 2024.

Au sujet du Kenya, de l'Égypte, de la Tunisie et du Ghana, David Rogovic de Moody's a déclaré : "Ces pays sont les plus vulnérables simplement en raison du montant de la dette arrivant à échéance par rapport aux réserves, et des défis budgétaires en termes de stabilisation du fardeau de la dette."

GRAPHIQUE : Les inquiétudes du Kenya -

ETHIOPIE

Addis-Abeba prévoit d'être l'un des premiers pays à bénéficier d'un allégement de la dette au titre du programme du Cadre commun du G20. Les progrès ont été freinés par la guerre civile en cours dans le pays, bien qu'entre-temps, il continue à assurer le service de son unique obligation internationale d'un milliard de dollars.

GRAPHIQUE : Les problèmes de dette de l'Afrique -

EL SALVADOR

Faire du bitcoin une monnaie légale a pratiquement fermé la porte aux espoirs du FMI. La confiance a chuté au point qu'une obligation de 800 millions de dollars arrivant à échéance dans six mois se négocie avec une décote de 30 % et les obligations à plus long terme avec une décote de 70 %.

PAKISTAN

Cette semaine, le Pakistan a conclu un accord crucial avec le FMI. Cette percée ne pouvait pas mieux tomber, les prix élevés des importations d'énergie poussant le pays au bord d'une crise de la balance des paiements.

Les réserves de devises étrangères sont tombées à un niveau aussi bas que 9,8 milliards de dollars, à peine suffisant pour cinq semaines d'importations. La roupie pakistanaise s'est affaiblie pour atteindre des niveaux records. Le nouveau gouvernement doit maintenant réduire rapidement ses dépenses car il consacre 40 % de ses revenus au paiement des intérêts.

GRAPHIQUE : Les pays en situation de surendettement atteignent un niveau record

BELARUS

Les sanctions occidentales ont poussé la Russie au défaut de paiement le mois dernier et la Biélorussie risque maintenant de subir le même traitement sévère après avoir soutenu Moscou dans la campagne d'Ukraine.

GRAPHIQUE : Obligations du Belarus :

ÉQUATEUR

Le pays d'Amérique latine n'a fait défaut qu'il y a deux ans, mais il a été replongé dans la crise par de violentes manifestations et une tentative d'éviction du président Guillermo Lasso.

Il est très endetté et le gouvernement subventionne le carburant et la nourriture. JPMorgan a revu à la hausse ses prévisions de déficit budgétaire du secteur public à 2,4 % du PIB cette année et 2,1 % l'année prochaine. Les spreads obligataires ont dépassé les 1 500 points de base.

NIGERIA

Les spreads obligataires dépassent tout juste les 1 000 pb, mais le prochain paiement obligataire de 500 millions de dollars du Nigéria, dans un an, devrait facilement être couvert par les réserves qui sont en constante amélioration depuis juin. Il consacre cependant près de 30 % de ses recettes publiques au paiement des intérêts de sa dette.

"Je pense que le marché surévalue un grand nombre de ces risques", a déclaré Brett Diment, responsable de la dette des marchés émergents de la société d'investissement abrdn.

GRAPHIQUE : Marchés des devises en 2022-