Le grand écart des performances

Force est de constater que ce soudain retour de l’aversion au risque démontre la nécessité de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier puisque les places américaines et asiatiques ont bien mieux résisté que les indices européens. Après tout, les investisseurs se dirigent là où l’herbe semble plus verte, puisque l’Asie a pour elle la croissance et les Etats-Unis, un plan de relance tout neuf.

Je peux donc ressortir l’expression « deux salles, deux ambiances » pour résumer en quelques mots la séance d’hier, le parcours du Dow Jones, qui a terminé dans le vert ne me contredira pas. Des divergences, il y en a eu aussi en Europe puisque les fameuses valeurs « Covid Positive » ont signé un retour en force, me permettant de leur rendre honneur ce matin puisque je vous propose de nous intéresser à ce qui a fonctionné cette année en Europe. Pour cela, je vous glisse ci-dessous le top/flop de l’année, dans la catégorie des grandes capitalisations du continent européen (> à 5 milliards de dollars).

Du côté des grands gagnants, un premier élément saute aux yeux : pour battre le marché, il fallait regarder en direction des valeurs nordiques puisque ces dernières dominent nettement le top10. La moitié de ce classement est effectivement composée de sociétés scandinaves avec deux suédoises, deux danoises et une norvégienne. Raison de plus de ne pas se cantonner qu’aux titres français et de sortir des sentiers battus (pour cela, comptez sur notre Stock Screener !). Enfin, même si on les a « enterrés » en novembre en faveur des valeurs cycliques, les sociétés stars de la distanciation sociale s’imposent. Il est clair que chacun de ces champions ont su tirer profit de la crise sanitaire à leur manière, la distanciation sociale étant une aubaine pour leur business. C’est le cas des valeurs technologiques comme Sinch (spécialisé dans les services de cloud computing), des distributeurs en ligne comme HelloFresh (repas en kit) et Zalando (mode), sans oublier la santé que représentent ici Bachem et Ambu (fournisseurs de l’industrie pharmaceutique).

Parmi les flops de 2020, nous retrouvons évidemment les secteurs les plus affectés par les mesures de confinement. Miser sur les foncières (Unibail, Klépierre), les compagnies aériennes (International Consolidated Airlines), l’aéronautique (Rolls-Royce) et les banques (ABN Amro, Société Générale, AIB Group) n’aura pas été lucratif, sauf si vous faites partis des chanceux qui ont pu profiter des rebonds d’envergure du mois de novembre.

Plus largement et je conclurai par ce point, cet exercice permet aussi d’apprécier à quel point 2020 est une année de tous les records puisqu’elle peut prétendre à la fois au titre des millésimes les plus brillants que des millésimes les plus… pourris. Autrement dit, 2020 est incontestablement l’année du grand écart des performances.

Revenons aux indices avec les performances des places asiatiques, qui ont reculé cette nuit, en atteste la trajectoire du Nikkei qui a cédé un peu plus de 1%. Le CAC40 se dirige vers un début de séance hésitant puisque l'indice parisien devrait ouvrir à proximité de l'équilibre.

Les temps forts économiques du jour

Au programme du jour, la lecture finale du PIB américain à 14h30, qui précédera la confiance des consommateurs et les chiffres de l’immobilier ancien à 16h00.

L'euro reste ferme à 1,221 USD. L'once d'or se stabilise à 1870 USD. Le pétrole perd du terrain, à 47.1 USD le WTI et 50 USD le Brent. Le T-Bond affiche un rendement de 0,92 % sur 10 ans. Le Bitcoin caracole toujours non loin de ses sommets, à 22.800 USD.

Les principaux changements de recommandations

Boeing : RBC maintient son conseil achat et rehausse sa cible de 209 à 307 USD.

Deutsche Börse : Crédit Suisse relève son objectif de 135 à 145 EUR.

EasyJet: Bernstein recommande le titre à l’achat avec un objectif de cours à 1000 GBX.

Nike: Goldman Sachs remonte son objectif de cours de 154 à 164 USD.

Microsoft: Crédit Suisse est à l’achat et vise 235 USD.

Safran: Berenberg recommande le titre à l’achat mais abaisse sa cible de 140 à 130 EUR.

Saint-Gobain: Oddo confirme son conseil achat avec un objectif de 45 EUR.

Tesla: Wedbush relève son objectif de cours de 560 à 715 USD, maintenant sa recommandation « conserver ».

L’actualité des sociétés

En France

Air Liquide remporte un contrat au Royaume-Uni pour installer six stations de distribution de bio-méthane au groupe ASDA.

GTT reçoit une commande supplémentaire, elle concerne des cuves pour 4 méthaniers de la part des chantiers coréens Hyundai Heavy Industries et Hyundai Samho Heavy Industries.

Spie réalise l’acquisition de l’allemand Pianen & Bauen dans le domaine des data centers.

Mercialys cède un Monoprix pour 30.8 millions d'euros.

Casino Guichard annonce le succès de l’opération arrivant à échéance d’ici 2025.

Airbus livre un A330neo à Uganda Airlines.

GL Events obtient le label Safe & Clean de l’Apave.

OSE Immunotherapeutics annonce l’inclusion du premier patient dans l’essai clinique de phase 2 chez des patients souffrant de rectocolite hémorragique active modérée à sévère.

Novacyt assure que ses tests du Covid-19 détectent la nouvelle souche découverte au Royaume-Uni.

Le Vyzulta de Nicox a reçu l'approbation de mise sur le marché en Colombie.

Voltalia annonce le début de l’exploitation de son parc éolien de Sarry en Bourgogne Franche-Comté.

Atari lance une augmentation de capital par placement privée de l’ordre de 5 millions d’euros.

Dans le monde

Tesla a fait hier ses premiers pas au sein du S&P500.

L’agence européenne des médicaments (EMA) donne son feu vert au candidat vaccin de Pfizer et BioNTech.

Softbank veut lever 525 millions de dollars à Wall Street.

Apple pourrait se lancer dans la production de voitures électriques dans un avenir pas si lointain.

Bayer vend une installation consacrée aux substances biologiques à une filiale allemande de WuXi Biologics, pour un montant de 150 millions d’euros.

Lockeed Martin rachète le fabricant américain de fusée Aerojet Rocketdyne pour 4.4 milliards de dollars.

Diamondback Energy s’offre son rival QEP Resources pour 2.2 milliards de dollars.

Paypal augmente sa présence en Inde via son service de transfert d’argents Xoom.

Johnson & Johnson demande une demande de licence de produit à la FDA de son traitement du myélome réfractaire.

Ford rappelle environ 30.000 véhicules aux Etats-Unis et au Canada pour des raisons de sécurité.

Ça publie. Cintas Corporation, Carmax, Mimasu Semiconductor, Nobina…