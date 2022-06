Le grand footballeur Pelé exhorte les autorités brésiliennes à intensifier les recherches du journaliste britannique.

Pelé a déclaré sur Instagram qu'il était ému par la disparition de Dom Phillips, un pigiste qui a écrit pour le Guardian, le Washington Post et d'autres publications, et de Bruno Pereira, un ancien haut fonctionnaire de l'agence fédérale indigène Funai.

"La lutte pour la préservation de la forêt amazonienne et la protection des groupes indigènes appartient à chacun d'entre nous. ... Dom Phillips et Bruno Pereira consacrent leur vie à cette cause", a déclaré Pele.

Phillips et Pereira étaient en reportage dans la vallée de Javari, une zone de jungle reculée qui abrite le plus grand nombre au monde d'indigènes non contactés, ainsi que des gangs de contrebande de cocaïne, des chasseurs et des pêcheurs illégaux.

Le gouvernement brésilien a dépêché du personnel de la marine, de l'armée et de la police fédérale pour participer aux recherches du couple dans une vaste réserve indigène dont la superficie est plus grande que celle de l'Autriche, mais des groupes locaux ont critiqué les forces de sécurité pour avoir mis trop de temps à déployer des équipes de recherche.

"Je me joins aux nombreuses voix qui lancent l'appel pour intensifier les recherches et les retrouver le plus vite possible", a déclaré Pelé tout en partageant une vidéo de l'épouse de Phillips, Alessandra Sampaio, faisant un plaidoyer émotionnel pour que les autorités intensifient leurs efforts de recherche.

Largement considéré comme le meilleur de tous les temps, l'ancien attaquant du Brésil, de Santos et du New York Cosmos, âgé de 81 ans, a réduit ses apparitions publiques récemment car il reçoit un traitement pour une tumeur au côlon, mais reste actif sur les médias sociaux.

D'autres personnalités sportives telles que l'attaquant d'Everton et du Brésil Richarlison et l'ancien international brésilien Walter Casagrande Junior ont également exhorté les autorités à intensifier leurs efforts pour retrouver Phillips et Pereira.