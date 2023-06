La plus grande province productrice de blé de Chine, le Henan, devrait être frappée par de nouvelles pluies dans les jours à venir, ont déclaré jeudi les météorologues de l'État, compliquant ainsi les efforts de récolte des céréales endommagées par des précipitations anormalement élevées à la fin du mois de mai.

Connu comme le "grenier de la Chine", le sud du Henan a été frappé par des précipitations supérieures à la normale au cours de la dernière semaine de mai, quelques jours avant la récolte du blé semé au cours de l'hiver dernier. Les pluies ont provoqué la germination ou le mildiou d'une partie des céréales.

Des précipitations moyennes à fortes sont attendues dans le sud du Henan samedi, ont annoncé jeudi les météorologues nationaux.

Le blé d'hiver chinois représente la majorité de la production annuelle de blé du pays. Le premier producteur mondial de cette céréale s'attendait à une récolte exceptionnelle cette année.

En début de semaine, le ministère de l'agriculture a exhorté les autorités locales à envoyer des équipes d'urgence pour drainer l'eau des champs, accélérer l'accès des moissonneuses et mobiliser des machines de séchage afin de sauver autant de récoltes que possible.

La Chine, et notamment d'importantes provinces céréalières comme le Henan, n'est pas étrangère aux inondations et aux sécheresses. Toutefois, des conditions météorologiques anormales, telles que des pluies excessives, risquent toujours de dévaster des cultures essentielles et de réduire les approvisionnements.

Le département provincial de l'agriculture du Henan a déclaré aux médias d'État que les pluies récentes étaient les pires que l'on ait connues pendant la période de maturation du blé depuis 10 ans et qu'elles avaient touché les 17 villes de la province, en particulier les villes de Zhumadian et de Nanyang, dans le sud du pays.