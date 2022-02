Le groupe Aldar d'Abu Dhabi prévoit de dépenser 1,36 milliard de dollars en transactions cette année.

Aldar, qui compte le fonds d'État d'Abu Dhabi Mubadala parmi ses principaux investisseurs, a déclaré ce mois-ci avoir acheté un centre commercial à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis, pour 410 millions de dirhams.

"Nous chercherions à exercer un effet de levier modeste sur tout ce que nous entreprenons, mais nous voulons déployer nos 5 milliards (de dirhams) de capital excédentaire... aussi rapidement que possible", a déclaré Greg Fewer, directeur financier et du développement durable, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

"Nous voyons le pipeline le plus riche en actifs à revenus récurrents", a-t-il ajouté, et le promoteur du circuit de Formule 1 d'Abu Dhabi est également intéressé par l'immobilier résidentiel et commercial.

Fewer n'a pas précisé où les investissements seraient réalisés, mais a indiqué qu'Aldar se concentrait sur les EAU, l'Egypte et l'Arabie Saoudite.

Aldar a précédemment annoncé un bénéfice annuel en hausse de 21 % par rapport à l'année précédente, à 2,33 milliards de dirhams, pour un chiffre d'affaires en hausse de 2 %, à 8,6 milliards de dirhams.

Les résultats excluent ceux du promoteur égyptien SODIC, qui a été acquis à la fin de l'année dernière par un consortium comprenant Aldar, a déclaré la société d'Abu Dhabi.

(1 $ = 3,6726 dirhams émiratis)