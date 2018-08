Le groupe Artemis affiche une croissance de près de 10% au premier semestre

Zurich (awp) - Le groupe Artemis a enregistré sur les six premiers mois de l'année une croissance de 9,3% à 1,50 milliard de francs suisses. Le bénéfice net a de son côté explosé de 46,6% à 87,0 millions, en raison notamment d'une base de comparaison grevée par la constitution de provisions dans l'attente d'un verdict pour entente cartellaire.

La société du milliardaire Michael Pieper - qui chapeaute notamment l'équipementier de cuisines Franke, le fabricant d'outillage Feintool ou encore des activités de gestion immobilière et d'actifs (Artemis Real Estate et Artemis Asset Management) - revendique une croissance organique de 5,4%. La contribution des acquisitions est devisée à 1,2% et celle des effets de changes à 2,7%.

Franke a généré un chiffre d'affaires de 1,06 milliard, en hausse de 7,9%. Feintool a étoffé ses revenus de 13,6% à 337,3 millions.

La direction anticipe sur l'ensemble de l'exercice un résultat d'ensemble légèrement supérieur à celui de 2017.

jh/al