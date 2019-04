Le groupe Azenco rejoint Akena Vérandas

Azenco, spécialiste de l'abri de piscine et outdoor sur-mesure et précurseur dans la création de pergolas bioclimatiques à toitures modulables, annonce son rachat par le groupe Akena Vérandas, l'un des plus grands fabricants français de vérandas et pergolas bioclimatiques. Ce rapprochement de grande envergure entre deux industriels permettra au nouvel ensemble de se positionner comme un des leader français dans le monde de l'aménagement Outdoor.

Azenco, fabricant français, est reconnu pour la qualité, l'esthétique et le caractère innovant de ses produits élaborés au sein de son usine basée à Cazères (31), avec un service complet de la conception jusqu'à la pose. Face au succès de ses abris bas, mi-hauts et hauts depuis de nombreuses années, Azenco a choisi de proposer aux propriétaires une gamme complète de couvertures de piscine, d'abris extérieurs, de pergolas bioclimatiques et de spas. L'entreprise réunit 250 collaborateurs et réalise 35 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Depuis 35 ans, Akena propose une gamme étendue de vérandas et de pergolas sur mesure en aluminium, de style traditionnel ou contemporain, adaptées aux besoins, envies et budgets de ses clients. Ingénieurs, conseillers, commerciaux, métreurs, poseurs, tous ses experts ont en tête le même objectif : fournir un produit et un service d'une fiabilité irréprochable. Le groupe réunit plus de 400 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de plus de 65 millions d'euros.

Fort de ce rapprochement, Azenco et Akena Vérandas comptent accélérer leur croissance et proposer une offre complémentaire à leurs clients réciproques en France comme à l'international. Dans ce contexte, Akena Vérandas pourra notamment s'appuyer par les nombreuses agences régionales d'Azenco et ses différentes implantations à l'international. Partageant les mêmes valeurs d'excellence et de qualité, les deux industriels continueront à concevoir et produire l'intégralité de leurs produits en France et à offrir un service de grande qualité. D'ores et déjà, Azenco anticipe une forte croissance à court terme et prévoit de recruter de nouveaux talents et d'investir dans son outil de production pour lancer de nouvelles innovations. Au niveau organisationnel, le groupe sera présidé par Christophe Chabot, Président actuel d'Akena Vérandas. De leur côté, les fondateurs d'Azenco, Charles Chapus et Fabien Rivals, occuperont les postes de Directeur général.

Charles Chapus du groupe Azenco précise « Nous sommes fiers de rejoindre les équipes d'Akena Vérandas. Cette alliance entre deux industriels est une annonce majeure sur notre marché et va nous permettre de franchir un nouveau cap et d'offrir à nos clients des produits toujours plus innovants, qualitatifs et adaptés à leurs envies, que ce soit au niveau des abris piscines, des vérandas ou des pergolas. Nous bénéficions de tous les éléments nécessaires pour devenir à court terme le leader français sur nos différents marchés. »

