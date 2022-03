Le groupe China Fangda vise à racheter le groupe public Anyang Iron & Steel Group

Jiangxi Fangda Steel Group Co Ltd a soumis une demande et un dépôt à la bourse des droits de propriété Henan Zhongyuan, dans le cadre de son offre d'au moins 11 milliards de yuans (1,73 milliard de dollars) pour la participation de 80 %, selon la bourse du Henan et une déclaration d'Anyang Iron and Steel Co Ltd.

Anyang Group, le premier sidérurgiste de la province centrale du Henan en Chine avec une capacité annuelle de 10 millions de tonnes d'acier, a planifié une réforme de la propriété après que la Chine ait appelé à une consolidation plus poussée de son gigantesque secteur ferreux.

Il a signé une lettre d'intention avec le sidérurgiste privé Shagang Group, basé à Jiangsu, en mai 2021, avant que le gouvernement local ne décide d'une cotation publique de sa participation de 80 % en novembre dernier.

Jiangxi Fangda, qui possède également Fangda Special Steel, cotée à Shanghai, a la capacité de fabriquer environ 20 millions de tonnes de produits sidérurgiques par an.

Le résultat du transfert de la participation dans Anyang Group est en attente de négociation et pourrait conduire à des changements dans la propriété d'Anyang Iron and Steel, une société cotée en bourse, indique le document.

La Chine s'est engagée à accélérer les fusions et acquisitions dans le secteur de l'acier et s'attend à ce que ses 10 principaux producteurs d'acier représentent 60 % de la production totale d'acier du pays, contre 37 % fin 2020.

(1 $ = 6,3650 yuan renminbi chinois)