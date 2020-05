Le groupe Convergence fait le choix de la communication unifiée dans le Cloud avec Centile Telecom Applications

Soucieux d'enrichir en permanence son offre de service, le Groupe Convergence, le 1er réseau français d’intégrateurs en télécoms & opérateurs, recherchait une solution de communications unifiées simple à déployer et à prendre en main.

C’est dans ce contexte que la solution multi-tenant ISTRA de Centile Telecom Applications a été sélectionnée pour ses performances et son ouverture. Déjà commercialisée en marque blanche par 35 agences du groupe, l’offre de Centile occupe une place centrale dans la stratégie de croissance du réseau d’intégrateurs.

Mickaël Pascaud, Responsable Technique et chef produit communications unifiées du Groupe Convergence : « La solution de Centile est une application UCaaS (Unified Communications As A Service) reconnue, certifiée, extrêmement simple à déployer et intégrant des fonctionnalités innovantes. ISTRA Cloud est une offre clé en main que nous mettons à disposition de nos agences, elle est spécialement conçue pour les intégrateurs, installateurs ou revendeurs souhaitant diversifier leur activité en devenant opérateurs virtuels. De par ses standards ouverts, elle est compatible avec la majorité des constructeurs de postes SIP du marché, ce qui offre une grande liberté aux intégrateurs et utilisateurs. »

Grâce à la souplesse de la solution ISTRA, le Groupe Convergence peut donc répondre aux attentes des entreprises de toute taille en offrant le même niveau de service. Parmi les fonctions proposées se distinguent notamment :

Les appels réalisés depuis PC (en contrôlant son téléphone de bureau ou en mode softphone)

L'application mobile pour Android et pour IOS (en mode GSM ou en mode softphone)

L’intégration avec les solutions de CRM

Les indicateurs de présence

La messagerie instantanée sécurisée

La visioconférence avec différentes options





Mickael Collat, Responsable Achats du Groupe Convergence « À l’occasion de la crise du Covid-19, Centile nous a permis d'équiper en urgence un grand nombre de clients d’une solution de communications unifiées, offrant tous les outils de collaboration nécessaires au télétravail (téléphonie, visioconférence, Tchat…). En disposant de cette offre clé en main, nous avons ainsi pu apporter une réponse appropriée à nos adhérents et leurs clients avec une grande réactivité. »