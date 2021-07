Le groupe Eurofins développe un réseau performant de centres de dépistage du SARS-CoV-2 pour permettre les déplacements internationaux cet été

Des tests de dépistage du SARS-CoV-2 simples, fiables, de haute qualité, accessibles et conformes aux exigences réglementaires locales, sont essentiels pour permettre à des millions de passagers d'effectuer leurs voyages en toute tranquillité.

Dans cette optique, le groupe Eurofins a rapidement développé un réseau de près 500 centres de dépistage en Europe, et prévoit d’en établir un millier dans les prochains jours pour faciliter le dépistage des voyageurs en amont de leur départ.

En France, le groupe Eurofins est présent en tant que prestataire médical d'analyses Covid-19 grâce à son réseau de laboratoires Eurofins Biologie Médicale et a déjà ouvert plus de 130 centres de dépistages sur le territoire. Ce réseau couvre les principales zones de transit et de villégiature des voyageurs et permet l'accès aux tests dans une grande variété de lieux tels que les aéroports, hôtels, centres d'événements et de conférences, gares... assurant une accessibilité aux tests (RT-PCR et antigéniques) optimale et une meilleure proximité avec les voyageurs.

A l’échelle européenne, le groupe peut s’appuyer sur les ressources humaines et matérielles des laboratoires de biologie Eurofins. Aussi le groupe a-t-il investi dans des capacités de production d’analyses Covid-19 et des solutions informatiques permettant de garantir des délais d'exécution rapides des tests (quelques heures seulement à partir de la réception de l'échantillon au laboratoire pour les tests PCR de référence). Ainsi, Eurofins a déjà réalisé 25 millions de tests PCR à ce jour dans ses propres laboratoires. En France, le dimensionnement de nos centres de dépistage ainsi que nos plateformes de production, avec une capacité analytique de plus de 60 000 tests PCR par jour, permettront de répondre aux demandes croissantes cet été. Pour faciliter les voyages, les résultats sont fournis par voie électronique en moins de 24H, en français et en anglais, et accompagnés de l’émission du pass sanitaire, impératif actuellement pour les voyageurs qui doivent effectuer des trajets internationaux.

De plus, pour faciliter les tests pour les voyages en Europe cet été, Eurofins a créé un portail web simple permettant aux voyageurs de prendre rendez-vous pour leurs tests, en France ou à l’international.

Tous les centres de dépistage d'Eurofins en Europe sont ainsi répertoriés sur une seule et même page web disponible en 12 langues, permettant d'identifier les centres de dépistage à proximité.

En France, Eurofins opère déjà des centres de dépistage dans 7 aéroports français (Lyon, Nantes, Brest, Montpellier, Lille, Rennes et Toulon) et continue son développement. L’aéroport de Nantes Atlantique a inauguré le 17 mai dernier son centre de dépistage Covid-19. Il accueille les voyageurs, riverains, personnel de l’aéroport et personnel navigant, du lundi au dimanche, de 7h à 19h directement sur le parvis de l’aéroport. Avec une offre de tests PCR et antigéniques, Eurofins assure la sécurisation de la reprise du trafic aérien en réalisant jusqu’à 300 tests par jour.

Les ouvertures des centres de dépistage aéroportuaires s’enchainent, avec Brest le 28 juin dernier, Lille le 1er juillet puis Montpellier le 2 juillet et Toulon le 7 juillet.

Eurofins s'engage ainsi à offrir les meilleurs services d'analyses possibles à tous les voyageurs à la recherche d’un voyage fluide, confortable et sûr.

Par ailleurs, Eurofins a innové en mettant à disposition des autorités locales et des agglomérations, des bus de dépistage qui circulent au plus près des populations. Par exemple, à Grenoble, en complément du centre de dépistage installé à la gare ferroviaire en centre-ville, un bus itinérant parcourt les quartiers de Mistral, Teisseire-Abbaye et Village olympique depuis le 25 mai 2021. Disponibles en France, en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne, ces bus peuvent réaliser jusqu'à 200 tests PCR par jour et par bus.

Enfin, Eurofins est également engagé dans la sécurisation sanitaire des festivals et événements sportifs et culturels se déroulant en France cet été, en proposant des analyses médicales, tests environnementaux ou encore labellisation « Covid-Verified » : accompagnement des équipes nationales et olympiques d’escrime, championnat du monde de rafting, tournoi de qualification olympique du tir à l’arc, ou encore l’opération Ensemble sur les plages en lien avec le Delta festival à Marseille... Ainsi le groupe participe à la reprise des activités touristiques, culturelles et sportives sur le territoire en toute sécurité.

A propos d'Eurofins - le leader mondial de la bio-analyse

Eurofins is testing for life. Avec un effectif de plus de 50 000 personnes, un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays et un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse, Eurofins est le leader mondial de l'analyse biochimique.

Les actions d'Eurofins sont cotées à la bourse d'Euronext Paris.

