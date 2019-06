Le groupe Hifield voit le jour et s'impose sur le marché de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures

Né de la fusion des sociétés NetXP, LiveXP, Provadys et MAJJ, le groupe Hifield lance ses opérations à grande échelle et annonce la création de deux marques fortes qui réuniront ses différents domaines d'expertise sur les marchés de la cybersécurité, des services managés et du Cloud Computing.

A ce jour, le groupe Hifield réunit 235 collaborateurs et devrait générer, en 2019, un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros.

Présentation des deux marques du groupe Hifield :

Almond se positionne comme un acteur français indépendant incontournable de l'audit et du conseil sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures.

« Nous avons voulu un nom qui parle immédiatement à l'imagination, qui se veut rassurant, robuste, énergétique, sain et qui symbolise le renouveau. Nous avons souhaité un nom en rupture avec les noms techniques du domaine en apportant un aspect tangible, concret et vivant », déclarent Jean-François Aliotti et Olivier Pantaléo, les co-dirigeants du nouveau Groupe.

L'ambition d'Almond pour 2019 est à la hauteur des moyens mis en oeuvre, humains comme techniques : en effet, la société vise un chiffre d'affaires consolidé de 23 M€ et plus de 40 recrutements sur ses trois bureaux, ainsi que sur ses trois offres de services, à savoir Information Security, Digital & Technology et Almond Institute. Après Nantes et Strasbourg, Almond prévoit l'ouverture d'un nouveau bureau en région Auvergne-Rhône-Alpes pour 2020 avec le recrutement d'une dizaine de collaborateurs sur cette même année. La société a déjà dix clients basés dans cette région et a la volonté d'accélérer fortement son développement dans cette zone géographique dynamique.

https://almond.consulting

Rampar positionne la nouvelle entreprise comme un acteur majeur français dans les métiers de l'intégration, du Cloud et des Services Managés sur les domaines de la Cybersécurité et des Infrastructures.

« Nous avons choisi un nom qui évoque la solidité, le bouclier ou le rempart, mais aussi le soutien et la rampe pour accompagner nos clients dans l'hébergement et la sécurité de leur patrimoine informationnel. Ces significations et sa sonorité forte portées par la nouvelle société sont gages de confiance, de défense, d'action pragmatique et fiable », indiquent Jean-François Aliotti et Olivier Pantaléo, les co-dirigeants du nouveau Groupe.

Rampar a une ambition soutenue pour 2019, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 11 M€ et plus de 20 recrutements sur ses trois offres de services, que sont l'intégration de solutions réseaux & sécurité, l'hébergement et l'infogérance des systèmes d'information disponibles On Premise ou dans le Cloud.

La création de la nouvelle société va permettre de proposer à ses clients des solutions encore plus disruptives et à forte valeur ajoutée en accentuant les relations avec ses partenaires Cloud, réseaux & sécurité. Rampar a pour ambition de mettre l'innovation au centre de tous ses projets avec ses clients et partenaires.

https://www.rampar.com

« Nous ne serions jamais arrivés à créer les deux nouvelles entreprises sans l'implication et l'engagement des femmes et des hommes de Provadys, NetXP, Majj et LiveXP. En créant le groupe Hifield, nous allons offrir toujours plus de valeur ajoutée à nos clients et leur permettre de mener à bien et en toute sécurité leurs transformations digitales, dans la continuité et le respect des engagements », insistent Jean-François Aliotti et Olivier Pantaléo.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NetXP via Globenewswire