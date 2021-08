Le groupe ORPEA rejoint La Convention des Entreprises pour le Climat

Regulatory News:

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP) vient d’être sélectionné pour rejoindre le mouvement CEC (Convention des entreprises pour le Climat) formé par 150 entreprises françaises qui se sont données comme objectif de construire ensemble une démarche de transformation environnementale ambitieuse.

Convaincu que l’entreprise joue un rôle social et sociétal essentiel et qu’elle est un levier majeur de transformation, le Groupe a souhaité participer à cette dynamique et accentuer ainsi sa place d’acteur d’un monde économique responsable.

Cette adhésion démontre aussi la forte volonté d’ORPEA de construire une stratégie environnementale ambitieuse avec des objectifs concrets en termes de réduction des émissions de carbone par exemple, et des programmes associés. L’adhésion à la CEC permettra de partager les différentes expériences et de donner un nouvel élan à cette stratégie.

Ce collectif de dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises se réunira entre les mois de septembre 2021 et Juin 2022 avec pour objectif de co-construire des feuilles de route environnementales et opérationnelles qui aligneront leurs entreprises avec les objectifs européens, tels que la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 ou la régénération de la biodiversité.

Il s’agira également pour ces 150 dirigeants de nourrir une plateforme d’idées et de propositions à destination du monde politique pour transmettre une vision d’avenir constructive et accélérer la mise en œuvre de politiques environnementales volontaristes et ambitieuses.

Yves le Masne, Directeur Général du Groupe souligne :

« Je suis particulièrement heureux qu’ORPEA rejoigne aujourd’hui cette aventure collective de la CEC et poursuive ainsi l’action que le Groupe a engagée pour prendre en compte l’urgence environnementale dans la conduite de notre activité. Nous menons depuis plus de 30 ans une mission de santé publique. Celle-ci est intimement liée à la question de notre environnement. Maîtriser l’impact de nos métiers sur le climat et les milieux naturels est plus qu’un enjeu, c’est une évidence et une nécessité absolue. Je crois à l’intelligence collective et je suis certain que cette dynamique nous permettra de porter un regard nouveau sur notre démarche. »

Pour Laure Frères, EVP Bien-être, en charge de la Qualité, du Médical & de la RSE :

« La sélection du Groupe Orpea par la CEC et notre volonté d’y participer activement rejoint pleinement nos engagements et la feuille de route RSE que nous avons construite pour le Groupe. Nous avons déterminé une réduction de 5% de nos consommations énergétiques à horizon 2023. En alignant nos feuilles de route avec celles d’autres acteurs économiques et surtout avec les engagements européens, en travaillant, en imaginant et en agissant ensemble, nous serons amenés à être encore plus ambitieux et à progresser plus rapidement.

A propos de la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) (www.cec-impact.org)

En relais de la Convention Citoyenne pour le climat (CCC), la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) vise à émettre des propositions audacieuses et impactantes, destinées à être mises en œuvre dans les entreprises. La cible est alignée avec les objectifs européens : réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030.

Elle se tiendra du 9 septembre 2021 au 18 juin 2022 et rassemblera une diversité d’entreprises incarnée par 150 dirigeants, un comité garant de la mission, des experts indépendants, des facilitateurs, ainsi que des participants du monde étudiant.

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 156 établissements pour 116 514 lits (dont 26 359 lits en construction) dans 23 pays, répartis sur 5 zones géographiques :

- France Benelux : 586 établissements / 49 207 lits (dont 5 672 en construction)

- Europe Centrale : 268 établissements / 28 419 lits (dont 5 828 en construction)

- Europe de l’Est : 142 établissements / 15 255 lits (dont 4 101 en construction)

- Péninsule Ibérique / Latam : 158 établissements / 23 108 lits (dont 10 373 en construction)

- Autre pays : 2 établissements / 525 lits (dont 385 en construction).

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

