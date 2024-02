Le groupe singapourien Olam a déclaré lundi que son équipe d'enquête n'avait identifié aucune preuve de l'implication de son unité nigériane dans une fraude présumée de plusieurs milliards de dollars sur le marché des changes.

L'année dernière, The Daily Nigerian et Prime Business Africa ont rapporté que la police secrète du Nigeria enquêtait sur les unités de la société, Olam Nigeria et Olam International, ainsi que sur leurs entreprises associées, pour une fraude en devises de plus de 50 milliards de dollars.