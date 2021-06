Le groupe Pictet nomme deux nouveaux associés

Le groupe Pictet a annoncé la nomination de deux nouveaux associés-gérants à compter du 1er septembre 2021, portant à neuf le nombre d’associés du groupe. Elif Aktug et François Pictet seront les 44ème et 45ème associés dans l’histoire du groupe, fondé il y a 216 ans. Tous deux sont issus des rangs de l’entreprise.



Elif Aktug travaille chez Pictet depuis 2011 en tant que gérante principale du fonds Agora, une stratégie de Pictet Asset Management investissant dans des actions européennes avec des encours de 2,5 milliards d'euros et distinguée à plusieurs reprises pour ses performances.



En 2020, Elif a remporté le prestigieux prix "Best Female Fund Manager" décerné par Hedge Funds Review. Elle a par ailleurs beaucoup apporté au groupe en tant qu'equity partner, mais également pour son soutien aux questions de diversité et d'inclusion ; elle est par exemple l'une des fondatrices du Pictet Women's Network. Avant de rejoindre Pictet, elle était Managing Director chez Goldman Sachs, où elle a été active aussi bien dans le conseil en fusions et acquisitions que dans le trading pour compte propre.



Elif a grandi à Londres, Ankara et Paris. Elle détient une licence de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et un master en business administration de la Stanford Graduate School of Business.



François Pictet a rejoint le groupe en 2015 comme collaborateur du Pictet Investment Office (PIO), l'unité d'investissement de Pictet Wealth Management spécialisé dans la gestion des très importants patrimoines privés, qui connaît un grand succès avec plus de 23 milliards de francs suisses sous gestion. François a la responsabilité chez PIO de la gestion du portefeuille d'investissements en private equity, de la supervision des portefeuilles multi-actifs de nombreux clients ainsi que du département à Genève.



Avant son arrivée chez Pictet, il travaillait pour la société de private equity AEA Investors à Londres, où il était responsable de la due diligence sur les opportunités d'investissement, de l'évaluation des entreprises et du suivi des portefeuilles.



Auparavant, il était actif dans le conseil en fusions et acquisitions au Credit Suisse à Zurich et dans deux organisations non-gouvernementales spécialisées dans les domaines de la microfinance et des investissements socialement responsables. François a grandi à Genève et est titulaire d'un bachelor et d'un master d'études avancées en droit des affaires des Universités de Genève et de Lausanne.



Ces nominations devront encore être formellement approuvées par les autorités compétentes.