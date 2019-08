Le groupe Prima Solutions annonce la disponibilité de la version 9.4 de Prima P&C sa plateforme logicielle dédiée à l'assurance IARD

Le Groupe Prima Solutions, éditeur de logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce la sortie de la version 9.4 de sa plateforme IARD Prima P&C. Disponible en cloud, la solution s’enrichit de nouvelles fonctionnalités métiers dédiées à l’assurance dommage. Cette version bénéficie notamment de nouvelles facilités de paramétrage pour gérer l’assurance des flottes automobiles d’entreprise, et de nouveautés concernant son module de Data Mining.

Des utilisateurs toujours plus indépendants dans le paramétrage des nouveaux produits d’assurance

«Dès la version 9 de Prima P&C, nous avons souhaité donner de l’indépendance à nos utilisateurs dans la création de leurs nouveaux produits afin qu’ils puissent plus facilement et plus rapidement répondre aux attentes des consommateurs et de leurs nouveaux modes de consommation. Il s’agit d’une avancée majeure pour les équipes métiers qui gagnent en vélocité et en flexibilité, et peuvent enfin maîtriser leur time-to-market. Elles configurent librement toutes les informations liées aux risques assurés ainsi que l’ensemble du parcours client, du devis à la souscription en passant par la gestion des contrats et des sinistres, sans développement supplémentaire », commente Frédéric Dutreuil, Directeur Stratégie Produit & Innovation du Groupe Prima Solutions.

Les nouvelles fonctionnalités de cette version apportent toujours plus de flexibilité dans la configuration des produits tant sur la gestion des contrats que sur celle des sinistres.

Une gestion plus simple des contrats Flottes

La gestion des contrats Flottes dans Prima P&C évolue avec la version 9.4. Cette version rend plus personnalisables les contrats Flottes proposés aux prospects avec des caractéristiques de garanties plus flexibles sur les franchises, les seuils ou sur les plafonds utilisés dans l’indemnisation du sinistre.

De plus, il est possible de gérer de manière très simple plusieurs mouvements sur le parc : les entrées, les sorties ou autres mouvements, et les régularisations de cotisations associées.

Premiers résultats de la refonte du module de Data Mining

Les premiers résultats de la complète refonte du module d’exploration des données de Prima Solutions sont à présent disponibles en test pour les clients Prima P&C.

Cette première version permet d’analyser les données sinistres afin d’évaluer la sinistralité et le risque sur les portefeuilles - par des études sur la sinistralité, la fréquence et le coût de sinistre, la gestion des délais, la prévention ou la détection de fraude – et les données contrats pour apprécier la productivité des contrats par des analyses sur la souscription et la résiliation.

A propos du Groupe Prima Solutions

Premier groupe de l’AssurTech française et acteur incontournable de l’assurance en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, le Groupe Prima Solutions édite des logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, couvrant l’ensemble des processus métier du secteur : assurances vie et santé (collective ou individuelle), non vie, réassurance, conformité règlementaire, analyses (simulations prédictives et calculs actuariels).

Le groupe accompagne plus de 300 clients et dispose d’un réseau mondial de partenaires ; il permet aux sociétés d’assurance d’accélérer leur digitalisation grâce à sa plateforme logicielle full-web hautement configurable, modulable et disponible sur le cloud.