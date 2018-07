Le groupe SNCF en perte de 762 millions d'euros au 1er semestre

Il avait été bénéficiaire de 119 millions d'euros sur les six premiers mois de 2017.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 a reculé de 3,3%, à 16,08 milliards d'euros, en raison des 37 jours du mouvement de grèves perlées entamé le 22 mars.

Celui-ci a amputé de 890 millions d'euros le chiffre d'affaires et de 790 millions le résultat d'exploitation de la période.

Mais la SNCF est parvenue à compenser partiellement cet impact par des gains de productivité chiffrés à 330 millions d'euros. Le résultat net intègre aussi des cessions d’actifs non stratégiques, en particulier immobiliers, pour près de 120 millions d'euros.

Elle fait état en outre d’investissements plus limités que prévu du fait de la grève, qui ont atteint quand même 3,96 milliards d'euros - légèrement plus (85 millions d'euros) qu'au premier semestre 2017 -, dont 2,3 milliards pour le réseau et 1,1 milliard pour le matériel roulant en particulier en Île-de-France.

(Yann Le Guernigou, édité par Yves Clarisse)